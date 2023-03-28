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AK Parti'li Aydemir: Erdoğan'ın adaylığına itiraz akıl tutulmasıdır

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusuna yapılan itirazlara tepki göstererek, "İrili, ufaklı bütün partiler YSK önüne geçmişler, itiraz ediyorlar. Neyine itiraz ediyorsunuz? Adaylığa itiraz akıl tutulmasıdır" dedi. Aydemir, Yedili Masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sana söz yine baharlar gelecek" ifadesiyle yaptığı paylaşıma ilişkin de "Kime söz vermiş? Teröristlere söz vermiş. Terörden hükümlülere serbest bırakılma sözü almış. Verdiği söz içerisinde millet yok" ifadelerini kullandı.

13:41 . 28/03/2023 Salı
AA
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusuna ilişkin YSK'ye yapılan itirazları eleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimlerde yarışamayacaklarını görenlerin YSK'ye müracaat ettiğini belirten Aydemir, şunları kaydetti:

"Bunlar utanmadan bu halleriyle siyaset yapıyorlar. Yenilgiyi kabul ettiklerini ifade ediyorlar. Hepsinin kafasının arkasında Sabih Kanadoğlu anlayışı, vesayetçi yaklaşım var. İrili, ufaklı bütün partiler YSK'nin önüne geçmişler, itiraz ediyorlar. Neyine itiraz ediyorsunuz? Adaylığa itiraz akıl tutulmasıdır."


"Millet İttifakı'nı şekillendiren terör örgütü PKK"

Aydemir, "Millet İttifakı'nı şekillendiren bir numaralı aktörün terör örgütü PKK olduğunu" ifade ederek, "Milletimize sesleniyorum; on binlerce insanımızın katili, Millet İttifakı'nın önünde yürüyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde yürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu lider olarak orta yere koydular. Ya şehitlerin yanında olacaksınız ya teröristlerin yanında olacaksınız. Bize düşen bunlara esaslı bir demokrasi tokadı atmaktır." diye konuştu.


"Verdikleri 'söz' içerisinde millet yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan "Sana söz yine baharlar gelecek" ifadesiyle yaptığı paylaşıma ilişkin de Aydemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kime söz vermiş? Teröristlere söz vermiş. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, bunlardan serbest bırakılma sözü almış. Sınır ötesi operasyonların durdurulacağına dair söz vermiş. Milletin tepkisini bildiği için 'sana söz'ü ilgili makamlara, görüştüğü kişilere inceden ifade ediyor, 'Biz sözümüzdeyiz.' diyor. HDP'nin kapatılmasına karşı olacağına söz vermiş. FETÖ'den KHK ile ihraç edilenlere ve yurt dışına kaçanlara Türkiye'ye dönme sözü vermiş. Nerede millet var? Bunların mesafe alması halinde yarın çok karanlık olur. Millet hassasiyeti gösteren İYİ Partili ve Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum: Bakın gerçek yüzleri bu."





#AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
#cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#seçim
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