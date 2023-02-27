AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: Ertelenmesi söz konusu değil

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yarın Meclis'e gelecek olan EYT çalışması ve ertelenmesi gündeme gelen seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.
'Partiler destek verirse Çarşamba günü biter'
'Partiler destek verirse Çarşamba günü biter'
Elitaş yaptığı açıklamada "
TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum."
ifadelerini kullandı.
'Seçim ertelenmeyecek'
'Seçim ertelenmeyecek'
Elitaş, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim sürecine ilişkin ise
"Seçimin ertelenmesi söz konusu değil."
açıklamasında bulundu.
#AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş
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#EYT
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