AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Tunç Soyer'e grev tepkisi: Hesabı sekiz ay sonra sandıkta verecekler

Metro emekçilerinin özlük haklarını gasp etti. İzmirlileri perişan etti. 5 milyonu aşkın insanımızın yaşadığı İzmir'de, Büyükşehir Belediyesinin çektirdiği rezilliğin haddi hududu kalmadı. Şehir için, vatandaşlar için en önemli ve temel konu olan ulaşımda insanımızın işi, gücü, hastanesi hiç bu kadar yollarda kalmamıştı.