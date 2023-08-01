AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Tunç Soyer'e grev tepkisi: Hesabı sekiz ay sonra sandıkta verecekler

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, metro ve tramvay işçilerinin greve gitmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tepki gösterdi.
İzmir'de, 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren TİS görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması sebebiyle metro ve tramvay seferleri durduruldu.
625 çalışan greve çıkarken, grevin ikinci gününde metro ve tramvayın çalışmaması nedeniyle duraklarda ve caddelerde yoğunluk oluştu.
AK Partili İnan'dan Tunç Soyer'e tepki
Vatandaşlar toplu ulaşım araçlarının çalışmaması sonucu mağdur olurken AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.
İzmirlilerin perişan olduğunu söyleyen İnan, ulaşım hakkını sağlayamayan CHP'li belediyenin sandıkta hesap vereceğini ifade etti.
"İzmirlileri perişan etti"
İnan'ın açıklaması şu şekilde: