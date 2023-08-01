|
Gündem

AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Tunç Soyer'e grev tepkisi: Hesabı sekiz ay sonra sandıkta verecekler

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, metro ve tramvay işçilerinin greve gitmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tepki gösterdi. Soyer'in İzmirlileri perişan ettiğini ve emekçilerin özlük haklarını gasp ettiğini ifade eden İnan, "Kendi çalışanlarına ücret hakkını, vatandaşlarına ulaşım hakkını sağlayamayan bu belediye yaşattığı her bir sorumsuzluğun ve aksaklığın hesabını 8 ay sonra sandıkta verecek." dedi.

16:56 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, metro ve tramvay işçilerinin greve gitmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tepki gösterdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, metro ve tramvay işçilerinin greve gitmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tepki gösterdi.

İzmir'de, 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren TİS görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması sebebiyle metro ve tramvay seferleri durduruldu.

625 çalışan greve çıkarken, grevin ikinci gününde metro ve tramvayın çalışmaması nedeniyle duraklarda ve caddelerde yoğunluk oluştu.

AK Partili İnan'dan Tunç Soyer'e tepki

Vatandaşlar toplu ulaşım araçlarının çalışmaması sonucu mağdur olurken AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

İzmirlilerin perişan olduğunu söyleyen İnan, ulaşım hakkını sağlayamayan CHP'li belediyenin sandıkta hesap vereceğini ifade etti.

"İzmirlileri perişan etti"

İnan'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye'nin 3. büyük şehri olan İzmir'de ulaşım krizinin ikinci günü. Akıl almaz sahnelere şahit oluyoruz.
CHP'li Tunç Soyer ve ekibi günler öncesinden "geliyorum" diyen bu yönetimsel krize tedbir almayarak büyük bir sorumsuzluğa ve kaosa imza attı; İzmirlilerin ulaşım hakkını hiçe saydı.
Metro emekçilerinin özlük haklarını gasp etti. İzmirlileri perişan etti. 5 milyonu aşkın insanımızın yaşadığı İzmir'de, Büyükşehir Belediyesinin çektirdiği rezilliğin haddi hududu kalmadı. Şehir için, vatandaşlar için en önemli ve temel konu olan ulaşımda insanımızın işi, gücü, hastanesi hiç bu kadar yollarda kalmamıştı.
Bu mağduriyeti sineye çekmemiz veya kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bugünleri unutmayacağız. Kendi çalışanlarına ücret hakkını, vatandaşlarına ulaşım hakkını sağlayamayan bu belediye yaşattığı her bir sorumsuzluğun ve aksaklığın hesabını 8 ay sonra sandıkta verecek."

AK Partili Kasapoğlu'ndan İzmir'deki grev kararı sonrası CHP'li Tunç Soyer'e tepki: Sınıfta kalmış belediyecilik
AK Partili Kasapoğlu'ndan İzmir'deki grev kararı sonrası CHP'li Tunç Soyer'e tepki: Sınıfta kalmış belediyecilik

İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine işçiler, greve gitti. Vatandaşların yaşadığı büyük mağduriyet sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir, ne yazık ki ulaşımı tek bir grevle sekteye uğrayan bir şehir halini aldı." ifadelerini kullandı. İsim vermeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Kasapoğlu, "Bu tablonun sorumlusu, ideolojik konfor alanından çıkmayan ve İzmir için hiçbir B planı olmayan sınıfta kalmış Belediyecilik anlayışıdır." dedi.


#Eyyüp Kadir İnan
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Tunç Soyer
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ALES 2 sınav tarihi, sınava giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı!