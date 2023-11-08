AK Partili Hamza Dağ: Belirlenen belediye başkan adaylarını yakında açıklayacağız

"Değişim, makyaj değişimi. Yüz aynı yüz. Geride Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybetmiş, 9'unda Sayın Özel yanında. Ondan önceki seçimde Manisa'da kendisi kaybetmiş. Sembol oluşturmaya çalıştılar. Kılıçdaroğlu '13. Cumhurbaşkanı olacağım' dedi. 13 yıl genel başkan kaldı. Kılıçdaroğlu aday olup genel başkanlık veya grup toplantılarına veda ediyorum dediğinde Sayın Özel ağlamıştı, bugün gülücükler saçıyor. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'a selam söyledi. Özel de benzerini yaptı. Biz kongreden önce de kongreden sonra da karşı tarafta ittifak olacakmış gibi çalışıyoruz."