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POLİTİKA

AK Parti'nin yeni anayasa çalışması tamamlandı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti'nin yeni anayasa çalışmasının bittiğini duyurdu. Turan, "Bir ilim heyeti bu konuya çalıştılar. Cumhurbaşkanımıza da bu anayasa çalışmasının bittiği bilgisini verdiler. En kısa süre içerisinde bunu siyaset zemininde MYK ve MKYK’da bizlere açacaklar, bunun tartışmasını yapacağız. Son hale getirdikten sonra; başta Cumhur İttifakımız ile paylaşacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Partinin yeni anayasa çalışması tamamlandı
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti'nin yeni anayasa çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Yeni anayasa çalışmasını bir ilim heyetinin yürüttüğünü söyleyen Turan, "Bir ilim heyeti bu konuya çalıştılar. Cumhurbaşkanımıza da bu anayasa çalışmasının bittiği bilgisini verdiler" dedi.

"REFORMLARIN EN İYİSİ"

AK Parti iktidarları döneminde pek çok kez yeni sivil bir anayasa yapma konusunda adım attıklarını; ancak sonuç alamadıklarını kaydeden Turan, "Anayasa ile ilgili değişik zamanlarda adım atsak da komisyonlar kursak da uzlaşmak istesek de hatta somut olarak tüm partilerden vekil sayısına bakmaksızın ortak eşit şartlarda komisyon kursak da sonuç alamadık. Biz belki de ülkemizin 50 senesini 100 senesini bu anayasanın vizyonuyla beraber kuşanalım istiyoruz" şeklinde konuştu.

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İLİM HEYETİ YÜRÜTÜYOR

AK Parti'nin anayasa ile ilgili çalışmasını bir ilim heyetinin yürüttüğünü anlatan Turan, şunları aktardı: "Bir ilim heyeti bu konuya çalıştılar. Cumhurbaşkanımıza da bu anayasa çalışmasının bittiği bilgisini verdiler. En kısa süre içerisinde bunu siyaset zemininde MYK ve MKYK’da bizlere açacaklar, bunun tartışmasını yapacağız.

CUMHUR İTTİFAKI RUHU

Son hale getirdikten sonra; başta Cumhur İttifakımız ile paylaşacağız. Yani hem MHP’nin hem AK Parti’nin kendi önerdiği anayasaları olacak. Bu iki anayasanın bir masa etrafında çalışılmasını, ortak zeminde değerlendirilmesini talep edeceğiz. Biz Cumhur İttifakıyla beraber o anayasaların, 'bir Cumhur İttifakı ruhuna' bürünmesini istiyoruz."

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