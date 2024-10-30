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AK Parti’ye katılan Dursun Ataş'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

AK Parti’ye katılan Dursun Ataş'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Lokman Özdemir
13:1130/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Dursun Ataş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Dursun Ataş

İYİ Parti’den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti’ye katıldı. Ataş'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, siyasi kariyerine AK Parti'de devam etme kararı aldı.


Dursun Ataş'a rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
taktı.




İstifa etmişti


Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 6 Eylül'de İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuş ve yaptığı yazılı açıklamada,
"Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil, bilakis millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır."
ifadelerini kullanmıştı.




Dursun Ataş AK Parti Grubu'nda



#Dursun Ataş
#AK Parti
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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