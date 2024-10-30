Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye destek mesajı: Devlet bey cesur çıkışlarıyla istikamet çizen bir liderdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dün cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümüydü. Bayram sevincimizi paylaşan tüm liderlere, herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Milli mücadelenin şehit ve gazilerini tarihimiz boyunca vatan savunmasında kahramanca çarpışan şehitlerimizi, yiğit gazilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum.









TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı

Geçen hafta Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından olan TUSAŞ'a yönelik alçakça saldırı oldu. Bu saldırıda şehit olan kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Dün TUSAŞ'ı ziyaret ettik, çalışanlarla kucaklaşıp taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

20 adet GÖKBEY farklı kurumlara teslim edilecek

T625 GÖKBEY'in ilkini törenle Jandarma'ya teslim ettik. Yılsonu gelmeden 2 adet GÖKBEY'i de jandarmamıza teslim etmiş olacağız. 2026 yılı içinde toplam 20 adet GÖKBEY helikopterimizin farklı kurumlarımıza teslimatını gerçekleştireceğiz. TUSAŞ çalışanlarımızı her zamankinden daha azimli gördüm. Özgüvenleri fevkalade yüksekti, gözlerinde adanmışlık duygusu vardı. Hainlere rağmen daha fazla çalışarak şehit arkadaşlarının ruhlarını şad edeceklerine inanıyorum.





'Bu Cumhuriyet herkesin Cumhuriyeti'

Değerli milletvekili arkadaşlarım çatısı altında bulunduğumuz bu aziz Meclis 23 Nisan 1920'de faaliyetlerine başlamış, zaferin ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmiştir. Burada şu noktanın altını çizmek isterim, cumhuriyet belli bir kitlenin belli bir mezhebin, belli bir etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet alevinin de sunninin de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet solunda cumhuriyetidir sağın da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet hayat tarzı her ne olursa olsun, kendisini bu vatana ait hissedenlerin cumhuriyetidir. Bu Cumhuriyet Türk’ün de Kürt’ün de Cumhuriyeti'dir. Vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyeti’dir. Bu cumhuriyet bizim hepimizin eseridir. Bu cumhuriyet 85 milyonun tamamının cumhuriyetidir. Ben inanıyorum ki bu topraklar üzerinde yaşayan hiç kimsenin cumhuriyet fikri ile bir meselesi yoktur.

"Yanarsak küllerimizden yeniden doğarız"

Cumhuriyetimiz coğrafyamızda on yıllar boyunca devam eden savaşlar sonucu kuruldu. Biz haritamızı kendimiz çizeriz dedik. Sınırlarımızı kendimiz belirleriz dedik. Milli mücadele ile haritamızı şehitlerimizin kanları ile çizdik. Yakın coğrafyamızdaki bazı ülkeler aynı başarıyı gösteremediler. Osmanlı Devleti'nin mirasçısı olarak coğrafyadaki kaostan etkilenmektedir.

Kuşkusuz 29 Ekim çok önemlidir, yeni bir başlangıçtır. Bu millet tarih yazan bir millettir. Şu yeryüzü üzerinde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Bunun somut örneği 15 Temmuz şanlı direniştir. Yeryüzünde başı dik yürümeyi hak eden yegane millet bizim milletimizdir. Bu millet değil kendini bu coğrafyanın mağdurlarının da milletidir. Yanarsak küllerimizden yeniden doğarız.

Biz İstiklal Marşı bile ‘korkma' diye başlayan bir milletiz. Bu Cumhuriyet korkuyla değil, cesaretle, ürkeklikle değil, özgüvenle, ayrıştırarak değil, kucaklayarak korunur, kollanır ve yüceltilir.

Bahçeli'ye destek mesajı

Devlet bey tavır söylem ve siyasetiyle cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen istikamet çizen bir liderdir. Devlet Bey'in çıkışını, tarihi fırsat penceresinden bakanlar kazanacak. Kardeşliği pekiştirmek için bugün önümüze bir kez daha bulunmaz bir imkan çıkmıştır. Sayın Bahçeli'ye aziz milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Allah'ın izniyle terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz.

"Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur"

Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beklenen Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da. TUSAŞ'a yapılan kalleş saldırı bir kez daha göstermiştir ki, teröristin anlayacağı yegane dil, terörle tavizsiz mücadeledir. Türkiye'nin içinde de Irak'ta ve Suriye'de de terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, ülkemize nereden tehdit geliyorsa kökünü kazıyacağız.

Türkiye'nin terörü destekleyeni teröre arka çıkan, hukuksuzluğa hizmet eden oluşumlara taviz vermesi mümkün değildir. Terörle siyaset, şiddetle demokrasi yan yana gelmez. Aynı kapta bir arada bulunmaz.

"Buradan Özgür Özel'e takdirlerimi iletiyorum"

Buradan Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren söylediğimiz gibi devlet herkesin devleti olmalı herkesi eşit kucaklamalı. Kardeşliğe katkı sağladığı için sayın Özel'i buradan tebrik ediyorum. CHP'nin sayın özel başkanlığında doğru yerde duracağına kardeşlik safında duracağına inanmak istiyorum. Türkiye içinde şartlar müsait hale gelmişken, bir hukuk devleti içinde PKK terör örgütünün özellikle attığı adımlardan rahatız olan sayın Özel'e de bundan rahatsız olma, hukuksuzluk nedir bunu da öğreneceksin. Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan neden rahatsız oluyorsun. Mevcut yönetime destek olacaksın. Siz rahatsız oluyorsunuz diye attığımız adımlardan geri durmayacağız. Bizim asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizdir. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim 40 yıldır bölücü örgüt üzerinden sahnelenen oyunu görmektedir.

"Bebek katilleri ile yan yana yürüyenler Selahaddin Eyyübi'nin torunları olamazlar"