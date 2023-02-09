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Akaryakıt tedariki için NATO hattı devrede

Deprem bölgesindeki akaryakıt sorununu için NATO akaryakıt hattı da devreye alındı. Hattın doğu bölümünde depremden etkilenen birçok şehir bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Gerekli esaslar çerçevesinde uygun yöntemlerle NATO hattındaki akaryakıtın kamu ve sivile dağıtılması için gerekli tedbirleri alıp dağıtımı başlattık” dedi.

Burak Karaca
Burak Karaca
04:36 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deprem bölgesindeki akaryakıt sorununu için NATO akaryakıt hattı da devreye alındı.

Deprem bölgesindeki akaryakıt sorununu için NATO akaryakıt hattı da devreye alındı.

Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra temel ihtiyaç ve konaklama için de imkanlar seferber edildi. Aynı zamanda, bölgede yaşanan akaryakıt sorunu sonrası harekete geçen Milli Savunma Bakanlığı, NATO akaryakıt hattındaki akaryakıtı kamu ve sivil kuruluşlarına dağıtıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, akaryakıt konusuna çözüm getirmek için NATO petrolünün olduğu alanlarda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Akar, “Gerekli esaslar çerçevesinde uygun yöntemlerle buradaki akaryakıtın kamu ve sivile dağıtılması için gerekli tedbirleri alıp dağıtımı başlattık” dedi.

Hulusi Akar

KAPASİTESİ 1 MİLYON METREKÜP

Kontrolü Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT) tarafından sağlanan petrol hattı, 37 ayrı noktasında yaklaşık 1 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip. 3 bin 200 kilometre uzunluğundaki akaryakıt boru hattı sistemi, “Barışta ve savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO’ya bağlı dış takviye kuvvetlerinin akaryakıt stoklarını muhafaza etmek ve bunları boru hattı ve diğer araçlar ile askeri birliklere ulaştırmak” üzere kurulmuştu. Söz konusu hat, deniz terminallerinden, gemi tahliyeleri ve dolum işlemleri yapılarak, boru hattı sistemi vasıtasıyla yurdun dört bir yanına akaryakıt ulaştırılabiliyor.

DOĞU HATTINDA DEPREMDEN ETKİLENEN ŞEHİRLER VAR

NATO Akaryakıt Boru Hattı doğu ve batı olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. Batı hattı; Antalya, Eskişehir, Çorlu, Bandırma ve Aliağa bölgesinde faaliyet gösteriyor. Deprem bölgesi için kritik olan bölüm ise doğu hattı. Yaşanan depremden en çok etkilenen şehirlerde doğu hattının bağlantısı bulunuyor. Nato Doğu Akaryakıt Boru Hattı Sistemi’nde; Mersin, Osmaniye, İskenderun, Malatya, Diyarbakır gibi depremin etkilediği şehirler de güzergah üzerinde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın akaryakıt sorununu çözmek planladığı sevkiyat doğu hattı üzerinden gerçekleştiriliyor.


#Deprem
#Hulusi Akar
#Akaryakıt
#NATO
1 saat önce
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Akaryakıt tedariki için NATO hattı devrede
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