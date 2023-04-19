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Akçay Terminali yaza hazır

Balıkesir Belediyesi hayatı kolaylaştıran yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Edremit ilçesinde bulunan Akçay Terminali yeni yüzüyle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin hizmetinde olacak.

04:00 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Balıkesir Akçay Terminali.

Balıkesir Akçay Terminali.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Balıkesir Geleceğe Taşınıyor” projesi kapsamında modern bir yüze kavuşturduğu otobüs terminallerine Edremit’teki Akçay Terminali’ni de ekliyor. Şehrin dokusuna özgün geliştirilen ve yaz sezonuna tamamlanması planlanan terminal, milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

BALIKESİR GELECEĞE TAŞINIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın seçim vaatleri arasında da yer alan terminal yenileme çalışmaları kapsamında ilçelerdeki terminaller yenilikçi, modern ve yolcu ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir hale getiriliyor. “Balıkesir Geleceğe Taşınıyor” projesi kapsamında bugüne kadar; Erdek, Altınoluk, Altınova, Susurluk, Manyas, Edremit, otogarlarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi; Balya, Akçay ve Sındırgı terminallerinin de yapımına başladı.

DAHA MODERN HALE GETİRİLİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez sahil şeridinde yaptığı düzenleme çalışmaları sayesinde yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmeye başladı. Yaz ayında artan turist nüfusunun transferleri, Büyükşehir Belediyesi’nin inşa ettiği güvenli, modern, konforlu ve teknolojik donanımlara sahip Ayvalık Sarımsaklı, Edremit, Altınoluk ve Akçay terminallerinden sağlanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Akçay Terminali’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.



#Balıkesir Belediyesi
#Edremit
#Akçay Terminali
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