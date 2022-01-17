Akdeniz ve Ege'de deprem: Muğla ve Gökçeada peş peşe sallandı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 01.16'da Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremden 15 dakika sonra da Gökçeada'ya 114 kilometre uzaklaktaki Ayion Oros bölgesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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