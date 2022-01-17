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ÇANAKKALE MUĞLA

Akdeniz ve Ege'de deprem: Muğla ve Gökçeada peş peşe sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 01.16'da Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremden 15 dakika sonra da Gökçeada'ya 114 kilometre uzaklaktaki Ayion Oros bölgesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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Haber Merkezi AA
Akdeniz ve Egede deprem: Muğla ve Gökçeada peş peşe sallandı
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Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.16'da Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Seydikemer ilçesine 25,45 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Gökçeada 12 saat arayla ikinci kez sallandı

Bu depremden hemen 15 dakika sonra Çanakkale Gökçeaada Yunanistan açıklarında meydana gelen 4.2'lik depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.31'de, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 12,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Yunanistan'a 13,80 kilometre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine ise 114,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Gökçeada dün de öğle saatlerinde Ege Denizi açıklarında meydana gelen 5.3'lük depremle büyük korku yaşamıştı.

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