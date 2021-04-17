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MERSİN

Akdeniz'de asfalt atağı

Akdeniz'de asfalt atağı

Yakın bir süreçte sıcak asfalt plentini kurmaya hazırlanan Akdeniz Belediyesi, soğuk asfalt serimini daha kaliteli ve uzun ömürlü yapabilen aracı envanterine kattı. Başkanı M. Mustafa Gültak, “Akdeniz’e yılın her günü asfalt serimi mümkün olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akdenizde asfalt atağı
Başkan Gültak, aracın belediyeye kazandırıldığını ifade etti.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, belediyenin makine ikmal sahasını ziyaret ederek, kurum envanterine dâhil olan; bitümlü bağlayıcı ile çakıl karışımının aynı anda serilmesini sağlayan kombine satıh kaplama aracını tanıttı. Aracın belediyeye kazandırıldığını ifade eden Başkan Gültak, “Aracı aldık. Bitüm modifiye tesisimiz de ihale aşamasında. Kombi ve modifiye tesisi ile sathi kaplama hizmetlerimizi yürütme imkânına kavuşacağız. Bunun yanında, Akdeniz’e sıcak asfalt plenti kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.

İKİ İŞİ BİRDEN YAPIYOR

  • “Daha önce yayla, bahçe, köy yollarında zift dökülür ve 3-4 gün sonra mucur serilirdi. Tabi bu durum, insanlara eziyet veren bir yöntemdi” diyen Başkan Gültak, “Bu sistem ise, hem zifti hem de mucuru içinde bulundurduğu için yola, bir yandan zift püskürtürken, diğer yandan aynı anda mucur serilecek. Dolayısıyla tek seferde soğuk asfalt dökülmüş olacak” dedi.

Başkan Gültak, asfalt konusunda önemli adımlardan birini attıklarının da altını çizerek, “Yakın bir zamanda sıcak asfalt plentimizi de inşallah Akdeniz’e kuracağız. Böylelikle Akdeniz Belediyesi, tarihinde ilk defa sıcak asfalt üreten bir tesise sahip olacak. Artık, ‘asfaltımız yok, ihaleye çıkacağız’ gibi sorunlar yaşamayacağız. Akdeniz’in her noktasında, yılın her günü sıcak veya soğuk asfalt bulunabilecek ve serime hazır olacak” ifadelerini kullandı.

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