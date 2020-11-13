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AKSARAY

Aksaray Valisi Aydoğdu'dan alkışlanacak hareket: Ayakta kalan kadınlara protokolde yer açtı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ‘Kadın Kültür Evi’ açılış töreninde ayakta kalan kadınları görünce kadınlar için gerçekleştirilen bir programda esas protokolün kadınlar olduğunu belirterek, kadınları protokole ayrılan koltuklara, protokol üyelerini ise kendisiyle beraber sandalyeye oturttu.

Haber Merkezi İHA
Vali Aydoğdu, ayakta kalan kadınlara protokolde yer açtı.
Vali Aydoğdu, ayakta kalan kadınlara protokolde yer açtı.

Aksaray Valiliği tarafından hazırlanan her ilçeye kadın kültür evi projesi kapsamında ‘Sarıyahşi Kadın Kültür Evi’ düzenlenen törenle açıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu il ve ilçe protokol üyeleri ile birlikte ‘Kadın Kültür Evi’i açılış töreninin yapılacağı alana geldiğinde ayakta kalan kadınları görünce duruma hemen müdahale etti. Kadınlar için gerçekleştirilen bir programda esas protokolün kadınlar olduğunu kaydeden Vali Aydoğdu ayakta kalan kadınları protokol koltuklarına oturmaya davet ederek anlamlı bir jestte bulundu.

  • Ayakta bekleyen kadınlarla tek tek ilgilenip koltuklara davet edip oturmalarını isteyen Vali Aydoğdu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte davetliler için ayrılan sandalyelere oturdu. ‘Şimdi oldu’ dedikten sonra program başladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ayakta kalan kadınları koltuğa, protokolü sandalyeye oturttu
OYNAT 00:49
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ayakta kalan kadınları koltuğa, protokolü sandalyeye oturttu
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu 'Kadın Kültür Evi' açılışına katıldı. Ayakta kalan kadınları görünce, esas protokolün kadınlar olduğunu belirterek, kadınları protokole ayrılan koltuklara, protokol üyelerini ise kendisiyle beraber sandalyeye oturttu. Aksaray Valiliği tarafından hazırlanan her ilçeye kadın kültür evi projesi kapsamında 'Sarıyahşi Kadın Kültür Evi' düzenlenen törenle açıldı.


"Annelerimiz, kadınlarımız bizim baş tacımız"

Vali Hamza Aydoğdu açılış töreninde yaptığı konuşmasında hazırladıkları proje ile kentin bütün ilçelerinde Kadın Kültür Evleri açacaklarını söyledi. Sarıyahşi Kadın Kültür Evi’nin Aksaray’da açılan ikinci kültür evi olduğunu belirten Vali Aydoğdu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kadınlarımız buraya gelecek üretim yapacak. Bir araya gelecekler dertleşecek, muhabbet edecek, sosyal yaşamın içinde olacaklar. Bir toplum kadına, aile mefhumuna değer vermezse o toplumun ayakta kalması mümkün değil. Onun için annelerimiz, kadınlarımız bizim baş tacımız. Onlara ne yapsak az’’ diye konuştu.

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"Kadınlar sosyal hayatın içerisinde yer almalı"


Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise Kadın Kültür Evi projesinin il genelinde başlatılan önemli bir proje olduğunu söyledi. Kadınların istihdam ve sosyal hayatın içerisinde yer almasının önemini vurgulayan Dinçer, “Bu proje şehrin kalkınmasında kişinin ailesi ve kendisine fayda sağlayacak nitelikte önemli bir proje, bu projelerin Aksaray’da yaygınlaşması için belediye olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” diye konuştu.
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