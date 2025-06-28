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Aksaray'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Aksaray'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

17:0928/06/2025, Cumartesi
AA
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Aksaray'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Aksaray'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Aksaray'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray'da Hamza S. idaresindeki 34 HMZ 551 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Boğazköy mevkisinde, park halindeki 80 AER 657 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


Kazada, sürücü ile otomobildeki Tuna S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kişi, Ortaköy Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.


Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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