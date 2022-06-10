Akşener 15 bin kişiye dava açmış

İktidara geldiklerinde atılan tweetler nedeniyle kimseye dava açılmayacağını ilan eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 15 binin üzerinde vatandaşla sosyal medya nedeniyle adliyelik olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ve MHP’li isimlere sosyal medya üzerinden yapılan hakaretleri “özgürlük” olarak nitelendiren Akşener, aynı durum kendi başına gelince ikiyüzlü davranıyor. Bir yandan Sosyal Medya Yasası’na karşı çıkan Akşener, öte yandan da kendisine yönelik hakaret içerikli olduğunu iddia ettiği tweetleri affetmiyor.

AKŞENER DAVA REKORTMENİ

Akşener’in sosyal medyada kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle 15 binin üzerinde vatandaşa dava açtığı öğrenildi. Akşener'in vatandaşla davalık olduğu "hakaret" suçu Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde düzenleniyor. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan olan "hakaret" suçu ise uzlaştırma kapsamında yer alıyor. Uzlaştırma uygulamasına göre, başlatılan soruşturma veya yargılama sırasında, şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcinin, savcı tarafından görevlendirilen tarafsız bir uzlaştırmacı marifetiyle anlaştırılmaları suretiyle, uyuşmazlığın giderilmesini öngörüyor.

PARAYI VER DAVADAN KURTUL

Dava açıldıktan sonra da uzlaşma yoluna giden avukatların, davadan vazgeçmek için vatandaşlardan 10 bin ile 50 bin TL arasında para istediği öğrenildi. Parayı verenler davadan kurtulurken, vermek istemeyenler hakim karşısına çıkıyor. F.Y. isimli bir vatandaş, sosyal medyada Akşener’le ilgili “Saatlik kadı, sen bir kere Türk değilsin soyuna bak” şeklinde paylaşım yaptı. Bu sözlerden dolayı kendisine hakaret edildiğini gerekçe gösteren Akşener, F.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Uzlaşma olmadığı için vatandaş hakkında hakaretten dava açıldı. İzmir 48. Asliye Ceza Mahkemesi, F.Y.’yi adli para cezasına çarptırdı.

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ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

M.B isimli bir vatandaş da “Bu geri zekalı kadın, içinde bulunduğu bu ruh haliyle kalkmış memleketi yönetmeye talip olmuş. Önce sen küçük beynini yönet. Sporun üzerinden oy devşirmeye çalışmak tam anlamıyla acizliktir, aptallıktır hatta şaşkınlık” paylaşımı yaptı. Akşener’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada konu uzlaştırmacıya gitti ancak uzlaşma sağlanmaması üzerine dava açıldı. Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi, hakaret suçundan adli para cezasına hükmetti. İ.K isimli vatandaş ise Facebook hesabındaki “Ulan bunların hepsi salakmış. Bunlar Türkiye’yi nasıl idare edecekler? Allah göstermesin, Allah bunlara fırsat vermesin” şeklindeki sözlerinden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet edildi.

Şehit yakını da var

Akşener gibi partisinin de aynı yolda olduğu çarpıcı bir örnekle kendini gösterdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyaretinde Meral Akşener’e tepki gösteren şehit yakınına küfürler savurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun büyük tepkisini çeken bu olayla ilgili Türkkan hakkında fezleke hazırlamıştı. İYİ Parti’nin de şehit yakınına dava açtığı öğrenildi.

Yazardan 50 bin TL istedi

Bir başka örnek de bir köşe yazarının Akşener’le ilgili yazısı nedeniyle yaşandı. Köşe yazarı, yazısında “Ankara’da merak edenler varmış: Acaba Meral Akşener’den bir Emmanuel Macron çıkar mı? Dişi olduğuna göre de Emmanuel değil Emmanuelle tabii. Gerçi Emmanuelle deyince bizim kuşağın aklına, toprağı bol olsun başka bir hanım gelir ama neyse” ifadelerini kullandı. Akşener’in avukatları, uzlaştırma sırasında 50 bin TL para talep etti. Uzlaşma sağlanamaması üzerine yazar hakkında hakaretten dava açıldı ve yargılama sonucunda beraat etti.

68 yaşındaki kadına “madam” davası

Twitter’da 2020’de Meral Akşener’e yönelik “madam” ifadesinin kullanıldığı bir etiket açılmıştı. 68 yaşındaki A.D. de bir tweeti alıntılayarak kendi hesabında paylaştı. Bunun üzerine A.D. için suç duyurusunda bulunuldu. Özür dileyerek uzlaşma talebinde bulunan A.D.’nin talebi kabul edilmedi ve dava açıldı.

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