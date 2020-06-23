İYİ Parti Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkan Genel Başkan Meral Akşener, diğer toplantılardan farklı olarak bu kez kürsüyü bir gence devretti.

AA İYİ Parti Genel Başkanı Akşener.

Akşener o genci, "Birazdan bu kürsüye Serhan Koray Çifçi adında bir gencimiz çıkacak. İşsizliği anlatacak, Türkiye gerçeklerini anlatacak" ifadeleriyle takdim etti.

OYNAT 00:58 Akşener'in kürsüye alıp 'işsiz ve ümitsiz' hayat hikayesini anlattırdığı gencin yurt dışında lüks eğlence mekanlarında fotoğrafları çıktı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomideki son durumu sert bir dille eleştiren Akşener, 'işsiz ve ümitsiz' olarak tanıttığı Serhan Koray Çifçi adlı genci kürsüye davet edip konuşturdu. 'Zorluklarla dolu' hayat hikayesini anlatan o gencin yurt dışında çeşitli ülkelerde eğlence mekanlarında fotoğrafları ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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Yaşadığı zorluklara atıfta bulunan Serhan Koray Çifçi, kürsüde özetle şu ifadeleri kullandı:

Yıllardır iş arıyorum bulamıyorum

"2013 yılından beri çaldığım hiçbir kapıdan cevap alamadım. O yıldan beri iş arıyorum. Yaptığım başvurulara geri dönüş alamamak 28 yaşındaki bir genç için çok zor.

Serhan Koray Çifçi'nin Polonya'daki bir gece kulübünde çekilmiş fotoğrafı.

Geleceğimi göremiyorum

İşsiz olmak demek sadece iş sahibi olamamak değildir. Aynı zamanda plan yapamamak, yarını görememek ve hatta en kötüsü hayal kuramamak demektir.

Serhan Koray Çifçi işsiz olduğunu belirttiği 2016 yılında yurt dışında bir eğlence mekanında.

Hayal bile kuramıyorum

Yıllarca çalışır didinir, bir an önce hayalindeki işe atılmak ister. Belki bir ev ve araba ister. İnsan bir süre sonra hayal bile edemeyecek yerde buluyor kendini..."

Serhan Koray Çifçi tarafından işsiz olduğunu belirttiği 2017 yılında profil fotoğrafı olarak eklenen ve Roma'da çekildiği değerlendirilen bir kare.

'İşsiz ve ümitsiz' olarak takdim edilen o gencin Roma, Strazburg ve Polonya'da çeşitli eğlence mekanlarında çekilmiş fotoğrafları kafalarda soru işaretlerine neden oldu.