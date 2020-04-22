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ANKARA

​Akyurt'ta yüzme havuzu yüz güldürecek

Akyurt'ta yüzme havuzu yüz güldürecek

Akyurt Belediyesinin 2020 yılında başlanacağını duyurduğu projelerinden biri olan “Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi” inşaatının projesi kendini gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi Akyurt’un en büyük projelerinden biri olacak.
Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi Akyurt’un en büyük projelerinden biri olacak.

Geçtiğimiz haftalarda inşaat arazisinde zemin etüt çalışmasının yapıldığı projede bir adım daha atıldı. Akyurt’un en büyük projelerinden biri olacak bu çalışmayı değerlendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık “Çocuklarımız ve gençlerimiz ile yüzme hevesi taşıyan tüm Akyurtlular ve hatta çevre ilçelerimizden insanlarımız için hizmet edebilecek, yalnızca Akyurt ile sınırlı kalmayacak bir projeye imza atıyoruz. Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezimizin projesi ve 3D çizimleri ortaya çıktı.” dedi.

'Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi' inşaatının projesi kendini gösterdi.

2 YARI OLİMPİK HAVUZ

Yaklaşık 9 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak yapı ile ilgili detayları paylaşan Belediye Başkanı Hilal Ayık “Kadın ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanan yarı olimpik yüzme havuzları, projemizin ana iki ayağından birini oluşturuyor. Çocuk havuzlarının da yer alacağı yarı olimpik havuzlarımızda ayrı ayrı soyunma, giyinme odaları ile duşlar ve havuz başında şezlonglar yer alacak. Çocuklar için özel oyun alanı, fuaye alanı, lobi, mescit, spor salonu, fitness ve ağırlık salonu, plates ve step salonu, kafeterya ve mutfak da bu alana dahil olacak. Çocuklarımızın ve ailelerimizin yüzmek için Ankara’daki diğer havuzlara gitme mecburiyeti de ortadan kalkmış olacak.” İfadelerini kullandı.

GENÇLİK MERKEZİ

Bu büyük projenin ikinci ayağı olacak Gençlik Merkezinin, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, yeteneklerinin üzerine giden, kendini geliştiren bireyler olmaları için düşünüldüğünü belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık şöyle konuştu “Gençlerimiz bizim değer verdiğimiz kitlemiz. Ülkemizin geleceğinde sorumluluk alacak, bizlerden sonra bu vatanı emanet edeceğimiz yegâne gücümüz. Biz de gençlerimizin daha donanımlı olmaları, kendilerini daha iyi geliştirmeleri ve yeteneklerini fark edebilmeleri için bu gençlik merkezini yapmayı uygun gördük. Spordan el becerisine, hobilerini yapabilecekleri, güzel ve kaliteli vakit geçirebilecekleri bir tesis inşa etmek amacındayız. 12 derslikli bölümde tüm katlara engelli kardeşlerimizin erişimini sağlayacağız. Ayrıca gençlik merkezimizin içerisinde idari odaları ve takım soyunma odalarını da barındıran, voleybol, basketbol, hentbol ve salon futbolu için elverişli, çok amaçlı kapalı spor salonu da yapıyoruz. Açık ve kapalı otoparkları ile de binamıza ulaşım ve araç ile giriş çıkış kolaylıkları sağlanmış olacak. Dış görünüşü itibariyle son derece modern, Akyurt’a yakışan güzel bir bina olarak yerini alacaktır.”

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