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ANTALYA

Alanya'da havuz faciası: 8 yaşındaki Ali Kemal boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yapan Ali Kemal Güler (8), konakladıkları otelin havuzunda boğuldu.

Haber Merkezi DHA
Alanyada havuz faciası: 8 yaşındaki Ali Kemal boğuldu
Ali Kemal Güler (8), konakladıkları otelin havuzunda boğuldu.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Dün, Adana'dan tatile gelen Güler ailesi, 5 yıldızlı bir otele tatil için giriş yaptı.

Ali Kemal Güler havuzda boğuldu.
DHA
Ali Kemal Güler havuzda boğuldu.

Amcası havuzda hareketsiz buldu

Ailenin çocukları Ali Kemal Güler, bir süre sonra amcası Oken Güler ile otelin havuzuna girdi. Okan Güler, telefonunun şarjı azalınca yeğenini çocuğun annesi Ayşegül Güler'e emanet ederek odasına çıktı. Okan Güler geri döndüğünde yeğenini olimpik havuzda hareketsiz buldu. Havuzdan çıkarılan Ali Kemal Güler, çağırılan sağlık ekibinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ali Kemal Güler
DHA
Ali Kemal Güler

Annesi gözyaşı döktü

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ali Kemal Güler'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin teslimi sırasında annesi Ayşegül Güler ve halası Süreyya Güler gözyaşı döktü. Ali Kemal Güler'in cenazesi, Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verilecek.

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