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ANTALYA

Alanya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı başladı

Alanya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı başladı

Türkiye'de en çok avokado üretimi yapılan Antalya'nın Alanya ilçesi, üretimin yüzde 80'ini karşılıyor. Daha önce Polonya ve Ukrayna'ya avokado ihraç eden Alanya, bu kez Bulgaristan'a ihracat gerçekleştiriyor. Ülkeye ilk sevkiyat, bugün 5 bin 500 adet olarak gerçekleştirildi.

Haber Merkezi DHA
Avokado sevkiyatı bugün başladı.
Avokado sevkiyatı bugün başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinden, Polonya ve Ukrayna'dan sonra Bulgaristan'a da avokado ihraç edildi. Ülkeye ilk sevkiyat, bugün 5 bin 500 adet olarak gerçekleştirildi.

  • Türkiye'de en çok avokado üretimi yapılan Alanya'da, üretimin yüzde 80'i karşılanıyor. Geçen yıl 40 milyon üretilen Alanya avokadosundan bu sene hava şartlarının elverişli olmasına bağlı olarak 40 bin hektar alanda, 50 milyon üretilmesi bekleniyor.

Toptan fiyatı kalitesine göre tanesi 4 ile 4,5 lira arasında değişen avokado, 6- 7 liradan perakende fiyatıyla tezgahlarda yer buluyor.

İlk olarak Polonya ve Ukrayna'ya ihracatı yapılan Alanya avokadosu bugün Bulgaristan'a ihracat yapılmak üzere Alanya Toptancı Hali'ne getirildi. Şirket yetkilileri, 5 bin 500 avokadoyu incelendikten sonra Bulgaristan'a götürülmek üzere kamyona yükledi.

'Görüp beğenmişler'

İhracat hakkında bilgi veren Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bugün ilk kez Bulgaristan'a avokado gönderdiklerini söyledi. Sevilgen, "Aşağı yukarı 3 yıldır avokadoyu yurt dışına gönderiyoruz. Hiç Bulgaristan'a göndermedik. Bulgaristan'ın nereden aldığını araştırdık. Yunanistan'dan alıyorlarmış. Yunanistan olduğunu bilmiyorduk. Bulgaristan ürünlerinin tamamını Yunanistan ve Güney Afrika'dan alıyormuş. Bizim ürünleri görmüşler, beğenmişler ve ilk defa Bulgaristan'a gönderiyoruz" diye konuştu.

Sırada İsveç, İngiltere ve İspanya var

Deneme amaçlı ilk etapta 5 bin 500 avokado gönderdiklerini belirten Hilmi Sevilgen, "1 hafta sonra 10- 15 bin adet ürün daha istediler. Haftaya yine Bulgaristan'a göndereceğiz. Güney Afrika'da bir üreticiyle görüştük. İsveç, İngiltere ve İspanya'da kendilerinin şirketleri varmış. Bu şirketle görüşüyoruz. Bu ülkelere aynı anda ekim ayında avokado göndermeyi planlıyoruz" dedi.

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