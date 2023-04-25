Alanya’dan dünyaya barış ve sevgi mesajı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in geleneksel hale getirdiği Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’nin 5.’si Alanya Belediye Binası arkasında gerçekleştirildi. İki gün süren festival 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ile katlanarak büyürken ve Alanya halkına unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel.

ONLARCA ETKİNLİK, GÖSTERİ VE OYUN ALANI

Festivalde çocuklar adeta eğlenceye doydular. Festival içerisinde 2 gün boyunca balon katlama atölyesi, çocuk oyunları, palyaço gösterileri, balon parklar, robot gösterileri, survivor çocuk parkuru, baloncuk gösteri atölyesi ve şişme parkurlar gibi pek çok onlarca etkinlik yer aldı. Festival alanında kurulan sahne bir an olsun boş kalmazken, Alanya Belediye Tiyatrosu’nun çocuk oyunları, birçok ülkeden gelen çocukların yöresel gösterileri, dans ve müzik şovları izleyenlere güzel anlar yaşattı.

BAŞKAN YÜCEL FESTİVAL ALANINI GEZDİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel festival boyunca alanda çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Festivaldeki tüm etkinlik alanlarını gezen Başkan Yücel, gösterileri de vatandaşlarla birlikte seyretti. Tüm çocuklar Başkan Yücel’le fotoğraf çektirme yarışına girerken Başkan Yücel’de vatandaşların hem 23 Nisan hem de Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Yücel’e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, festival içinde teşekkür ettiler.

KARDEŞ ŞEHİRLERDEN MUHTEŞEM GÖSTERİLER

5. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali için Alanya’nın kardeş şehirlerinden ve dünyanın pek çok ülkesinden onlarca çocuk Alanya’ya geldi. Alanya’yı gezen çocuklar festival alanında eğlence dolu dakikalar yaşadılar. Tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği festival alanında sahneye de çıkan çocuklar, hem kendi kültürlerine ait dansları hem de yöresel müzik performanslarını sergilediler. Oldukça renkli görüntülere sahne olan gösteriler ayakta alkışlandı.

80’İN ÜZERİNDE ÜLKEDEN ÇOCUKLAR GELDİ

Festivalde, kardeş şehirlerin yaptığı gösterileri Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ile birlikte izleyen Başkan Yücel, alanı dolduran binlerce vatandaşa bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yücel, “Yaşayan farklı din ve dilden, 127’nin üzerinde milletten yaklaşık 54 bin yerleşik yabancıyla, birlik ve beraberlik içinde hoşgörüyle yaşayarak tüm dünyaya örnek oluyoruz. Bugün de bu festivale katılan ve bu alanda bulunan her ülkeden her milletten çocuklarımızla birlikte tüm dünyaya barış, kardeşlik ve sevgi mesajı gönderiyoruz” dedi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de bir konuşma gerçekleştirerek, başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olmak üzere festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından 80’in üzerinde ülkeden gelen çocuklar sahneye çıkarak Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel ile birlikte ‘Sev Kardeşim’ şarkısını söyledi.

HERKESE ÖRNEK OLUYORUZ

Alanya’nın huzur ve güven kenti olduğunu belirten Başkan Yücel, “Tüm dünya çocuklarının ortak tek bayramı olan 23 Nisan Bayramı sevincimize ortak olmak için Türk Cumhuriyetlerimizden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan kardeş ülke çocuklarımız, Rus ve Rus dili konuşan ülkelerden çocuklarımız, İskandinav ülkelerinden çocuklarımız, Avrupa ülkelerinden çocuklarımız, Alanya’da 127 milletten yerleşik olarak yaşayan Yeni Alanyalı çocuklarımızla birlikte, Litvanya’nın Trakai, Litvanya’nın Silute ve Polonya’nın Wodzislaw Slaski kardeş şehirlerimizden çocuklarımız da aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Alanda bulunan 80’in üzerinde farklı ülkeden çocuklarla birlikte geleceğimizin mimarı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum.” ifadelerini kullandı.



