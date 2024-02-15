'Alevi kurumları müdahale ediyor' demişti: Özgür Özel grupta ilan ettiği adayı geri çekti

"Pir Sultan Abdal Kültür Derneği karışıyor. Ben Alevi değilmişim. Alevilik değil ki burada mesele, rant mesele. Daha kontrol edilebilecek hem rantçı hem Aleviyim falan gibi. Bu kurum ve Narlıdere Cemevi adaylığımızın alınması için elinden geleni yapıyor."