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'Alevi kurumları müdahale ediyor' demişti: Özgür Özel grupta ilan ettiği adayı geri çekti

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de aday krizi bitmek bilmiyor. Özellikle İzmir Çiğli'de aday gösterilen Uygar Yıldırım'ın adaylığının geri çekilmesi ve yerine Onur Emrah Yıldız'ın atanması kararı, partinin içinde olduğu krizi gözler önüne serdi. Adaylıktan el çektirilen Yıldırım, Alevi kurumların CHP'nin içişlerine karıştığını ve tehdit telefonları aldığını öne sürdü.

11:30 - 15/02/2024 Thursday
Güncelleme: 11:35 - 15/02/2024 Thursday
Yeni Şafak
Özgür Özel - Uygar Yıldırım
Özgür Özel - Uygar Yıldırım
Yerel seçimlere yaklaşırken, ittifak kuramayan CHP açıkladığı adaylar ile de derin bir krizin içine sürüklendi. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi gibi bazı aday seçimleri teşkilatlar ve parti tabanında büyük tepki çekti
. İzmir'e özelinde, Çiğli ilçesi de tartışma konularından biri haline geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında İzmir Çiğli'de başlangıçta
Uygar Yıldırım
'ı belediye başkan adayı olarak duyurmuştu. Ancak, Parti Meclisi toplantısında alınan bir kararla Yıldırım'ın adaylığı geri çekildi ve yerine
Onur Emrah Yıldız
getirildi. Dikkat çeken değişiklik, parti içindeki tartışmaları daha da alevlendirdi.

"Alevi kurumları CHP'nin iç işlerine karışıyor"


Adaylığının geri çekilmesine tepki gösteren Yıldırım, sosyal medyadan paylaştığı video ile CHP yönetimine tepki göstermişti. Yaşanan süreci anlatan Yıldırım, Alevi kurumların CHP'nin içişlerine karıştığını iddia etmişti. Daha sonrasında 12punto’ya konuşan Yıldırım
"Pir Sultan Abdal Kültür Derneği karışıyor. Ben Alevi değilmişim. Alevilik değil ki burada mesele, rant mesele. Daha kontrol edilebilecek hem rantçı hem Aleviyim falan gibi. Bu kurum ve Narlıdere Cemevi adaylığımızın alınması için elinden geleni yapıyor."
ifadelerini kullandı.

"Tehdit telefonları alıyorum"


CHP İlçe Başkanının da kendisini hedef gösterdiğini öne süren Yıldırım
"Beni hedef gösteriyor. Tehdit telefonları alıyorum. ‘Adaylıktan çekil. Akıllı ol. Ailen ve senin için iyi olmaz. Fazla uzatma’ şeklinde mafyatik lümpen konuşmalarla. Telefon numaralarının hepsi var, hepsi savcılıkta polis karakolunda. Şu an bulmaya çalışıyorlar"
açıklamasında bulundu.

'Genel başkana rağmen çalışma yapıyorlar"


Adaylığının açıklandığı gün, ilçe başkanının üyelere mesaj gönderdiğini ve adayın değişeceğini söylediğini aktaran Yıldırım
"Bunların bu mesajları atmasına rağmen salı günü Sayın genel başkan, Grup toplantısında ‘32 yaşında Uygar Yıldırım’ diyor. Onu söylemesine rağmen hâlâ insanlara ‘hayır belli değil’ deyip gidip siyasi çalışma yapıyor.”
dedi.

Özgür Özel ile görüşüp pes etti


Daha sonrasında CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile görüşen Yıldırım, dün
"Tatlıya bağladık"
diyerek Özgür Özel ile birlikte bir video yayınladı.


Adaylıktan el çektirildiği için CHP yönetimine ağır ithamlarda bulunan Yıldırım'ın bu inadından nasıl vazgeçirildiği ise merak konusu.


Gürsel Tekin CHP'den neden istifa ettiğini anlattı: Kimseye ulaşamadım genel başkana mesaj attım
Gürsel Tekin CHP'den neden istifa ettiğini anlattı: Kimseye ulaşamadım genel başkana mesaj attım

CHP'de arap saçına dönen yerel seçimlerde aday belirleme süreci partinin önemli isimlerinden Gürsel Tekin'in istifa etmesiyle yeni bir krize evrildi. Gürsel Tekin, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifası parti yönetimine olan tepkileri artıran Tekin, katıldığı canlı yayında istifasının arka planını anlattı. Özgür Özel ve parti yönetimine sert sözlerle yüklenen Tekin, istifa nedenini "Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım?" sözleriyle açıkladı.

#CHP
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