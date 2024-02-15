'Alevi kurumları müdahale ediyor' demişti: Özgür Özel grupta ilan ettiği adayı geri çekti

Özgür Özel - Uygar Yıldırım
Yerel seçimlere yaklaşırken, ittifak kuramayan CHP açıkladığı adaylar ile de derin bir krizin içine sürüklendi. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi gibi bazı aday seçimleri teşkilatlar ve parti tabanında büyük tepki çekti
. İzmir'e özelinde, Çiğli ilçesi de tartışma konularından biri haline geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında İzmir Çiğli'de başlangıçta
Uygar Yıldırım
'ı belediye başkan adayı olarak duyurmuştu. Ancak, Parti Meclisi toplantısında alınan bir kararla Yıldırım'ın adaylığı geri çekildi ve yerine
Onur Emrah Yıldız
getirildi. Dikkat çeken değişiklik, parti içindeki tartışmaları daha da alevlendirdi.
"Alevi kurumları CHP'nin iç işlerine karışıyor"
"Alevi kurumları CHP'nin iç işlerine karışıyor"
Adaylığının geri çekilmesine tepki gösteren Yıldırım, sosyal medyadan paylaştığı video ile CHP yönetimine tepki göstermişti. Yaşanan süreci anlatan Yıldırım, Alevi kurumların CHP'nin içişlerine karıştığını iddia etmişti. Daha sonrasında 12punto’ya konuşan Yıldırım
"Pir Sultan Abdal Kültür Derneği karışıyor. Ben Alevi değilmişim. Alevilik değil ki burada mesele, rant mesele. Daha kontrol edilebilecek hem rantçı hem Aleviyim falan gibi. Bu kurum ve Narlıdere Cemevi adaylığımızın alınması için elinden geleni yapıyor."
ifadelerini kullandı.
"Tehdit telefonları alıyorum"
"Tehdit telefonları alıyorum"
CHP İlçe Başkanının da kendisini hedef gösterdiğini öne süren Yıldırım
"Beni hedef gösteriyor. Tehdit telefonları alıyorum. ‘Adaylıktan çekil. Akıllı ol. Ailen ve senin için iyi olmaz. Fazla uzatma’ şeklinde mafyatik lümpen konuşmalarla. Telefon numaralarının hepsi var, hepsi savcılıkta polis karakolunda. Şu an bulmaya çalışıyorlar"
açıklamasında bulundu.
'Genel başkana rağmen çalışma yapıyorlar"
'Genel başkana rağmen çalışma yapıyorlar"
Adaylığının açıklandığı gün, ilçe başkanının üyelere mesaj gönderdiğini ve adayın değişeceğini söylediğini aktaran Yıldırım
"Bunların bu mesajları atmasına rağmen salı günü Sayın genel başkan, Grup toplantısında ‘32 yaşında Uygar Yıldırım’ diyor. Onu söylemesine rağmen hâlâ insanlara ‘hayır belli değil’ deyip gidip siyasi çalışma yapıyor.”
dedi.
Özgür Özel ile görüşüp pes etti
Özgür Özel ile görüşüp pes etti
Daha sonrasında CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile görüşen Yıldırım, dün
"Tatlıya bağladık"
diyerek Özgür Özel ile birlikte bir video yayınladı.
Adaylıktan el çektirildiği için CHP yönetimine ağır ithamlarda bulunan Yıldırım'ın bu inadından nasıl vazgeçirildiği ise merak konusu.
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1 hour ago