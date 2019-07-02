Aliağa'da gemi patlaması

İzmir'in Aliağa ilçesinde iskeledeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gemide yangın çıktı.

Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Kaymakam'dan açıklama

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, yangına ilişkin yaptığı açıklamada "SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." dedi.

OYNAT 00:28 İzmir'deki gemide çıkan yangının görüntüleri İzmir'in Aliağa ilçesinde iskeledeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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