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Alimler manevi yaraları saracak

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) deprem felaketinin meydana geldiği illerde İslam alimlerinin sorumluluklarını, bundan sonraki süreçte neler yapabilecekleri gibi konuları Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

Saliha Engin
Saliha Engin
04:00 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
UMAD deprem felaketinin meydana geldiği illerde İslam alimlerinin sorumluluklarını, bundan sonraki süreçte neler yapabilecekleri gibi konuları Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

UMAD deprem felaketinin meydana geldiği illerde İslam alimlerinin sorumluluklarını, bundan sonraki süreçte neler yapabilecekleri gibi konuları Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde çok sayıda STK seferber oldu. Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) deprem felaketinin meydana geldiği illerde İslam alimlerinin sorumluluklarını, bundan sonraki süreçte neler yapabilecekleri gibi konuları Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

MANEVİ VE PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLAYACAĞIZ

UMAD Yüksek İstişare Kurulu adına alınan kararları açıklayan UMAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, “Bu süreçte milletçe sergilediğimiz dayanışma, devletimizin bütün kurumları ve ve STK’ların fedakarca çabaları ve devletimizin gücü en önemli motivasyon kaynağımız. İslam alimleri olarak, bundan sonraki süreçte halkımıza manevi rehberlik, psikolojik ve ruhsal destek hususunda katkı sağlayacağız. Bölgede hizmet edebilecek, manevi yaraların sarılmasına katkıda bulunacak, eğitimci ve rehberlere yönelik eğitim programları düzenleyeceğiz” dedi.

ENSAR OLACAĞIZ

Bu süreçte ötekileştirici bir dil yerine derleyici ve toparlayıcı bir dilin kullanılması gerektiğini söyleyen Hacımüftüoğlu, “Deprem bölgesinde kullanılan dilin de hal dili olduğu bilincini yaygınlaştıracağız. Depremi fırsat bilerek toplumumuzun dini duygu ve düşüncelerini suiistimal eden, misyonerlik gibi yıkıcı faaliyetleri yapan kesimlere karşı tedbirli olacağız. Deprem sonrası sahipsiz ve yetim kalmış çocukların eğitim, öğretim ve himayeleri yol gösterici olacağız.” diye konuştu. UMAD Gençlik Komisyonu'nun da deprem bölgesine gönderileceğini belirten Müftüoğlu, eğitimin temel konusu olan merhamet duygusunun gelecek nesillere kazandırılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulacağını ve bu süreçte başka şehirlere göç eden Müslümanlara Ensar olacaklarını açıkladı.


#Deprem
#UMAD
#STK
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