Alkollü sürücü düz yolda takla attı

Kaza 50. yıl caddesinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 AS 4635 plakalı otomobil sürücüsü Orkun D., İsmet İnönü Bulvarına doğru seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, orta refüje çarparak takla attı. Ters dönen araçta mahsur kalan sürücüyü vatandaşlar ve esnaflar otomobilden güçlükle çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, Orkun D.’yi Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazada hurdaya dönen otomobil, kurtarıcıyla olay yerinden çekildi. Yapılan testte ise sürücünün 160 promil alkollü olduğu öğrenildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kar yağışı, başta kentin yüksek noktaları olmak üzere Beyoğlu, Silivri, Çatalca ve birçok ilçede etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda renkli görüntüler oluşturdu.
Bir anda başlayan kar yağışına yakalanan turistler anın tadını çıkardı. Kimi kar altında dans ederken kimisi de bol bol fotoğraf çektirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar kürüme araçları da Taksim Meydanı'nda hazır bulundu.
İstanbul'da birçok ilçede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, D-100 Karayolu'nda ve ana arterlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve kar küreme araçları hazır bekletiliyor.
Ayrıca, kar yağışının başlamasıyla bazı vatandaşlar da cep telefonu ile fotoğraf çektirip anın tadını çıkarıyor.
Kar yağışı, Silivri'de ve Çatalca'da gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı.
Silivri merkez başta olmak üzere ilçeye bağlı köylerde ve Çatalca ilçesi ile köylerinde de kar etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul'da kar; kent beyaza büründü
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Kar başta İstanbul'un yüksek kesimleri olmak üzere Beyoğlu, Silivri, Çatalca ve birçok ilçede etkili olmaya devam ederken, bir çok nokta beyaza büründü.