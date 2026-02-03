Yeni Şafak
Alkollü sürücülere ceza yağdı: 419 araç trafikten men edildi

12:523/02/2026, Salı
IHA
Düzce’de denetimlerde 419 araç trafikten men edildi
Düzce’de polis ve jandarma trafik ekiplerinin son bir haftada sürdürdüğü çalışmalarda 18 bin araç ve motosiklet denetlendi. Denetimlerde 2 bin 910 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce’de trafik ekipleri, kazaların ve trafik suçlarının engellenmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Bu çerçevede, son bir haftalık süreçte 18 bin araç ve motosiklet denetlendi. Denetimlerde 419 araç trafikten men edilirken, 2 bin 910 araca da idari para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 19 araç sürücüsünün de ehliyetlerine el konuldu.



