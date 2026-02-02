Yeni Şafak
Palandöken’de denetim sonrası 62 tatilciye on binlerce lira ceza

Palandöken Kayak Merkezi’nde kural ihlallerine ceza yağdı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirdikleri denetimlerde kurallara uymayan 62 kişiye toplam 228 bin 958 lira idari para cezası uyguladı. Denetimlerde kasksız kayak yapanlar, yasaklı ve riskli bölgelere girenler ile genel kuralları ihlal edenler tespit edildi. Jandarma ekiplerinin, kayak sezonu boyunca denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayak sezonunun başlamasıyla birlikte Palandöken Kayak Merkezi’nde denetimlerini sıklaştırdı. Erzurum Valiliği’nin ‘Palandöken Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler’ başlıklı genel emri kapsamında 12 Aralık 2025’te denetimlere başlayan jandarma, kayak yaparken kask takmayan 40 kişiye 148 bin 200 TL, çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan 17 kişiye 62 bin 985 TL, kayak pisti olarak ayrılan bölgeye araç ile giren 1 kişiye 2 bin 953 TL, mülki amir onayı almadan kayak pistinde izinsiz çadır kuran 1 kişiye 3 bin 705 TL ve genel kurallara uymayan 3 kişiye ise 11 bin 115 TL idari para cezası uyguladı.

Palandöken’de 62 kişiye toplam 228 bin 958 TL idari yaptırım cezası uygulayan jandarma, kayak merkezinde denetimlerini sezon boyunca sürdürecek.


