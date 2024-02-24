Alper Gezeravcı'nın ilk kullandığı F-16 Silifke'de sergilenecek

Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Türkiye'nin uzay vizyonunun bir parçası olarak başlatılan proje ile Türkiye'nin uzaya bazı deneyler yapması için bir süre önce uzaya gitmişti. Türkiye'nin uzay programı ile ilgili yapılan eleştirileri değerlendiren Gezeravcı, ''Yapılan her eleştiri de bir ders çıkarmamıza vesile oluyor. Sadece söylemek istediğim şu, insanlarımız eleştiriyi yaparken o eleştiri alanı konusunda ne derece ehil olduklarını, ellerinde de eleştiriyi yapabilecek ne derece objektif kriterler olduğunu gözden geçirmeleri gerekiyor. Ülkemiz bu noktada koyduğu bir hedefi bu kadar kısa bir sürede icra etmeyi başarabilmiş, devlet iradesiyle bunu gerçekleştirebilmiş bir ülke konumuna yükseldi.'' sözleriyle eleştirilere karşılık verdi.