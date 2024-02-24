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Alper Gezeravcı'nın ilk kullandığı F-16 Silifke'de sergilenecek

Uzaya giderek 18 gün bilimsel çalışmalara imza atan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ilk kullandığı F-16 Mersin'in Silifke ilçesinde halka açık alanda sergilenecek.

12:46 - 24/02/2024 Cumartesi
DHA
Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı

Mersin'in Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve MHP İlçe Başkanı Kıvanç Derya, ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Silifke'de yaşayan annesi Sıddıka ve babası Ali Baba Gezeravcı'yı evinde ziyaret etti. Başkan Altunok, aileye bir de Türk bayrağı hediye etti.

Alper Gezeravcı'nın başarısından dolayı büyük bir sevinç duyduğunu ifade eden Başkan Altunok, Gezeravcı ailesine bir de müjde verdi. Milli Savunma Bakanlığı'na bir girişim yaparak Alper Gezeravcı'nın ilk kullandığı F-16'nın Silifke'ye getirerek halka açık alanda sergileyeceklerini bildirdi. Altunok, çocukları ve gençleri bilim ve teknolojiye yönlendireceklerini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Baba Gezeravcı oğulları Alper'le gurur duyduklarını belirterek, evlatlarının vatanına milletine ve ülkesine verdiği bu büyük hizmetten memnun olduklarını söyledi.

Gezeravcı: Sekte vurmaya çalıştıkları başarı aslında kendi çocuklarının özgüveni
Gezeravcı: Sekte vurmaya çalıştıkları başarı aslında kendi çocuklarının özgüveni

Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Türkiye'nin uzay vizyonunun bir parçası olarak başlatılan proje ile Türkiye'nin uzaya bazı deneyler yapması için bir süre önce uzaya gitmişti. Türkiye'nin uzay programı ile ilgili yapılan eleştirileri değerlendiren Gezeravcı, ''Yapılan her eleştiri de bir ders çıkarmamıza vesile oluyor. Sadece söylemek istediğim şu, insanlarımız eleştiriyi yaparken o eleştiri alanı konusunda ne derece ehil olduklarını, ellerinde de eleştiriyi yapabilecek ne derece objektif kriterler olduğunu gözden geçirmeleri gerekiyor. Ülkemiz bu noktada koyduğu bir hedefi bu kadar kısa bir sürede icra etmeyi başarabilmiş, devlet iradesiyle bunu gerçekleştirebilmiş bir ülke konumuna yükseldi.'' sözleriyle eleştirilere karşılık verdi.

#Alper Gezeravcı
#Silifke
#F-16
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