Altı bin euroya Avrupa garantisi

İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin kaldıkları şok evlerine baskın düzenledi.
İki günde bir Edirne'ye ring atmış
Çalışmalarını sürdüren ekipler, bir ihbarı değerlendirerek bir minibüsü takibe aldı. Minibüsün son bir ay içerisinde 2 günde bir Edirne’ye gidip gelerek ring seferi yaptığını da tespit eden ekipler, yine Edirne’ye gitmek üzere yola çıkan aracı Fatih’te durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 17 kaçak göçmen yakalanırken, araç sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı. Araçta 17 adet uyku tulumu ele geçirilirken, araç sürücüsü E.Ş. kaçak göçmenlerden kişi başı 6 bin euro para aldığını söyledi. Yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Beş ayda 145 insan kaçakçısı yakalandı
Öte yandan 1 ocaktan bu yana yapılan 107 operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 145 insan kaçakçısı yakalandı. İstanbul genelinde yapılan denetimlerde ise Avrupa ülkelerine geçmek isterken yakalanan ve geri gönderme merkezine teslim edilen 21 bin 512 düzensiz göçmenden 7 bin 203’ü hakkında adli, 14 bin 308’u hakkında ise idari işlem yapıldığı öğrenildi.