Altı bin euroya Avrupa garantisi

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bir ihbarı değerlendirerek bir minibüsü takibe aldı. Minibüsün son bir ay içerisinde 2 günde bir Edirne’ye gidip gelerek ring seferi yaptığını da tespit eden ekipler, yine Edirne’ye gitmek üzere yola çıkan aracı Fatih’te durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 17 kaçak göçmen yakalanırken, araç sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı. Araçta 17 adet uyku tulumu ele geçirilirken, araç sürücüsü E.Ş. kaçak göçmenlerden kişi başı 6 bin euro para aldığını söyledi. Yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.