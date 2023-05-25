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Altı bin euroya Avrupa garantisi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin kaldıkları şok evlerine baskın düzenledi. Gaziosmanpaşa ilçesindeki 8 adresi belirleyen ekipler evlerde, göçmen kaçakçılarından haber bekleyen 29 kaçak göçmeni yakalayarak muhafaza altına aldı.

Şahin Şen
10:37 . 25/05/2023 Thursday
Yeni Şafak
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu

İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin kaldıkları şok evlerine baskın düzenledi.

İki günde bir Edirne'ye ring atmış

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bir ihbarı değerlendirerek bir minibüsü takibe aldı. Minibüsün son bir ay içerisinde 2 günde bir Edirne’ye gidip gelerek ring seferi yaptığını da tespit eden ekipler, yine Edirne’ye gitmek üzere yola çıkan aracı Fatih’te durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 17 kaçak göçmen yakalanırken, araç sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı. Araçta 17 adet uyku tulumu ele geçirilirken, araç sürücüsü E.Ş. kaçak göçmenlerden kişi başı 6 bin euro para aldığını söyledi. Yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Beş ayda 145 insan kaçakçısı yakalandı

Öte yandan 1 ocaktan bu yana yapılan 107 operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 145 insan kaçakçısı yakalandı. İstanbul genelinde yapılan denetimlerde ise Avrupa ülkelerine geçmek isterken yakalanan ve geri gönderme merkezine teslim edilen 21 bin 512 düzensiz göçmenden 7 bin 203’ü hakkında adli, 14 bin 308’u hakkında ise idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 137 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi
Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 137 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlükleri'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 137 kaçak göçmen Afganistan Hava Yolları’na ait uçak ile ülkelerine gönderildi. Kocaeli ve çevre illerde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 137 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi. Valilikten yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi kapsamında bu yıl Afganistan'a 25'inci charter (özel uçak) seferinin Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan gerçekleştirildiği bildirildi. Havalimanına getirilen Afganistan uyruklu 137 düzensiz göçmenin, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildiği aktarılan açıklamada, bu işlemle 2023 başından itibaren Kocaeli'den 1771 yabancı uyruklunun sınır dışı edildiği belirtildi.

#düzensiz göçmen
#İstanbul
#operasyon
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