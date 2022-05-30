Altı bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar

Antalya’nın Serik ilçesinde mobilya sektöründe yenisini almak yerine tamirat ile değişim talebi arttı. Müşteriler mobilyaların yenisini almak yerine tamiratla kaplama ve yüz değişimi ile mobilyalarını yenilemiş gibi oluyorlar. İşlerin sırada beklediğini belirten imalatçılar usta ve çırak bulamamaktan şikâyetçi. İşleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirterek, 5-6 bin TL arasında maaş ile sektörde çalışacak, usta bulamadıklarını söylediler.



“Meslek yüzde 70 azaldı”



Piyasanın yükselmesinden dolayı tamiratlara olan taleplerin arttığını belirten 28 yıllık mobilya döşemecisi Umut Güzel, "1994’den beri bu işi yapıyorum. Allah’a şükür işlerimiz iyi. Bizim tek sıkıntımız eleman. Yoğunluğumuz var, imalatçılarımız azaldı. Çırak getirisi yok. Bu şekilde döngüde olunca usta bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorun sadece burada değil, Türkiye genelinde yaşıyoruz. Nerede bir çıkış yolu var dersek, çırak lazım. Çıraklıktan yapılacak bir meslek. Aileler çocuğum liseyi bitirsin ondan sonra bir işe katayım diyor, ama ondan sonra da olmuyor.

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Sanatkar kolay yetişmiyor

Atasözümüz var; ’Ağaç yaşken eğilir’. Biz de bu şekilde bir yola çıkmayı düşünüyoruz. Şu an piyasanın yükselmesinden dolayı tamiratlara çok fazla bir talep var. Yüz değişimi, kaplama gibi elhamdülillah işlerimizde bir sıkıntı yok. İşler sırada ama yetiştireceğimiz bir usta potansiyelimiz yok. İnsanlar çocuklarını hep okumasını istiyor. Biz de okuması taraftarıyız ama bir de kapasite denilen bir olay var. Bir sanatkar kolay yetişecek bir olay değil. Ustasına göre kaliteli 1. sınıf bir ustanın maaşı 5 ila 6 bin lira arası ücreti var. Usta yok ki neyi ne vereceksin. Bir de ustayım demeyecek, usta olacak. Bunu da yetiştirmek gerekiyor. Bu iş altın bir bilezik. Biz geldik, gidiyoruz. Bizden sonraki insanlara bu işi bırakmak istiyoruz. Bu altın bileziği değerlendirsinler. Okuyup diploma almak güzel bir şey ama belli bir yerden sonrada diplomam var demek olmuyor. Bu meslek yüzde 70 azaldı. Eleman olmayınca herkes küçülmeye gidiyor ve belli bir aşamadan sonra dükkânı kapatıyor. Çoğu esnaf arkadaşlarımız, döşeme sektöründe eleman bulamayıp yetiştiremeyince kapattılar. Biz de bu işi kapatmamak için eleman olmadığı için mücadele gösteriyoruz" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 18 Haydarpaşa Garı'nda yaklaşık 300 dönümlük alanda 2018 yılında başlayan arkeolojik kazılarda sona yaklaşıldı. Yüzde 90'ı biten çalışmalarda yeni bir keşif yapıldı. Başladığı günden bu yana Cumhuriyet Dönemi'nden geriye doğru çok sayıda tarihi döneme ait yapı ve buluntuların ortaya çıkarıldığı kaza alanında bir ilk yaşandı. Kaynaklarda Khalkedon kentinin kuzey batı limanı olarak geçen alanda Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, \"Çalışmaların başlangıcından itibaren hem mimari kalıntılar, hem de diğer arkeolojik buluntular gelmeye başladı. \" \"Çok önemli bir noktada zaten kazı çalışması yaptığımızı biliyorduk. Kaynaklarda bu bölge Khalkedon'un kuzey batı limanı olarak geçiyor\" diye konuştu. \"Kazı çalışmalarına başladığımızda peronların arasında ipucunu gördüğümüz bir mimarı kalıntı vardı\" diyen Asal, \"Bu mimarı kalıntıyı o dönemde yanındaki küçük buluntular ve mimari özelliklerinden dolayı da Helenistik Döneme ait bir kalıntı diye tanımlamıştık. Döneminden emindik ama kesin olarak emin değildik.\" \" Bunun bir mezar anıtı olabileceğini düşündük ki, benzer örneğine Kadıköy Altıyol'da 1987'deki kazılarda rastlanmıştı. Daha sonra kazılar ilerledikçe, peronlar da alındıktan sonra mimari bütünlük ortaya çıktı. Yaklaşık 5 gün önce yeni bir bulguyla karşı karşıya kaldık. Geç Helenistik Döneme ait bir mezar ortaya çıktı. \" \"Mezarın kendi içinde buluntuları da olduğu için dönemsel olarak çok net bir veri sağlıyor. Mezar içinde ölü hediyesi olarak konulmuş pişmiş topraktan şişelerden mezarın tarihini de netleştirebildik. Geç Helenistik Döneme ait bir mezar. İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. \" Helenistik Döneme ait ne yazık ki, elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor deniyor ya bu metro ve marmaray kazıları ile beraber. İstanbul Arkeoloji Müzeleri gerçekten sonra 20 yıldır İstanbul'un tarihini değiştiriyor\" dedi. Büyük oranda kazıyı bitirdiklerini ifade eden Asal, \"Alana yönelik yeni bir proje çalışması devam ediyor. Bu projede eğer farklı noktaların kazılması istenmiyorsa kazının yüzde 90'ını, hatta daha fazlasını bitirmiş durumdayız. \" \"2 -3 ana önemli noktada kazılara devam ediyoruz. Birisi burası. Bitince bu alanda bir arkeopark, belli noktalarda bir ya da iki müze yapılacak noktasında bir öngörü var. Kesinleşmiş bir şey değil ama\" şeklinde konuştu. Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: İstanbul için inanılmaz bir buluntu Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazılarında önemli bir keşif yapıldı. Kazılarda İstanbul için önemli ve ilk olma niteliği taşıyan Geç Helenistik Döneme ait bir mezar anıtı bulundu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, "İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. Helenistik döneme ait ne yazık ki elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor" dedi. BiP'te paylaş

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