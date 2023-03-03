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Altılı Masa'nın dağılması sonrası Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Yolumuza devam ediyoruz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü yaptığı açıklamada Altılı Masa'dan kalktığını açıkladı. Bu gelişme siyaset kulislerini hareketlendirirken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu yaptığı paylaşımda, "Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

20:23 . 3/03/2023 Cuma
DHA
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın dağılması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. (Arşiv)

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın dağılması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. (Arşiv)

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
, "Halkımız müsterih olsun. Bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız"

Karamollaoğlu, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, "Aziz milletimizin problemlerine çözüm olmak adına, yine aziz milletimizin teşviki ve desteği ile çıktığımız bu kutlu yolculuğu bugüne dek büyük bir kararlılıkla sürdürdük. Millet İttifakı olarak, özellikle son 1,5 yıldır her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişare ile birçok konuda uzlaşıya vardık. Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyu ile paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere; 28'inci dönem TBMM ve 13'üncü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Bu minvalde toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun. Bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.




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#Gelecek Partisi
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