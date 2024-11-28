Altındağ AK Genç’te bayrak değişimi: Akyol yerini Coşkun'a bıraktı

AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirdi. Altındağ Yunus Emre Kültür Merkezin de gerçekleşen kongrede Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Güney ve teşkilat mensupları katıldı.

DAVA ARKADAŞLARINI ANDI

Sözlerine AK Parti Gençlik Kollarında hayatını kaybeden teşkilat mensupları anarak başlayan Akyol, “Göreve geldiğimiz 2020 yılından bugüne kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığım kardeşlerim Hakan Akça, Kürşat Apaydın ve Betül Önderoğlu’nubir kez daha rahmetle anıyorum” diye konuştu.

4 YILDA 5 BİN 243 GENÇ AK GENÇ ALTINDAĞ’DA

Dört yıllık görev süresinde yapılan faaliyetlerden bahseden Akyol, “Görev yaptığımız süreye birçok faaliyet ve proje sığdırdık. Altını çizmek istiyorum bu 4 yıl içinde 5 bin 243 genç üyeyi ailemize kazandırdık. Yaklaşık bin 700 genç arkadaşımızla Adana’da düzenlediğimiz ‘Bir Gençlik Şöleni’ programına katılım sağladık.

Hasan Akyol

Geçirdiğimiz 2 seçim döneminde 36 gençlik buluşması gerçekleştirdik. Şehrimizin en kalabalık ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ buluşmasını Karapürçek mahallemizde gerçekleştirdik. ‘Gençlik Aşkıyla Altındağ’ dediğimiz programlarımızda tüm merkez mahallelerimizde genç arkadaşlarımızla bir araya geldik” açıklamasında bulundu.

TEŞKİLAT BENİ YALNIZ BIRAKMADI

Sosyal yardımların yapıldığını kaydeden Akyol, “4 yılda 13 bin 426 haneye yardımlarımızı ulaştırarak sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere vermiş olduğu değere, AK Gençliğe vermiş olduğu değere yakışmak için gece gündüz efor sarfettik. Geriye dönüp baktığımda hamdolsun diyorum. Bu mücadelede beni yalnız bırakmayan böylesine vefakar ve cefakar yol arkadaşları verdiği için şükür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BU BİR BAYRAK DEĞİŞİMİ

Bu yarışın bir bayrak değişimi olduğunu belirten Akyol, “Benden devir aldığı çizginin çok daha üzerinde hizmet edeceğine inandığım kıymetli başkanım, kardeşim Ahmet Burak Coşkun ve yönetimine başarılar diliyorum. Sözlerimi nihayete erdirirken Filistin’de süren katliamlarda hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyor her birinizi Allaha emanet ediyorum” dedi.







