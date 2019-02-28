Gündem Altun 28 Şubat halkın iradesine ve değerlerine darbeydi
POLİTİKA

Fahrettin Altun: 28 Şubat halkın iradesine ve değerlerine darbeydi

Altun: 28 Şubat halkın iradesine ve değerlerine darbeydi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir" dedi.

Haber Merkezi IHA
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesajında, "28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" ifadelerini kullandı.

28 Şubat tarihe gömüldü
GÜNDEM
28 Şubat tarihe gömüldü
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