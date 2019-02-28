Altun: 28 Şubat halkın iradesine ve değerlerine darbeydi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesajında, "28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" ifadelerini kullandı.

28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi.

Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir.

28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak. pic.twitter.com/WMiZCJTXhp — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 28 Şubat 2019