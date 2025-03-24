Amasya'da acı olay: Çay demlemek isterken zehirlenip hayatını kaybetti

Amasya'da evindeki ocaktan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Acı olay, yalnız yaşayan Fatma Kılıç'ın 2 gündür telefonlarına bakmamasından endişelenen il dışındaki akrabalarının durumu komşularına bildirmesiyle ortaya çıktı.
Amasya Üçler Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Fatma Kılıç (76), mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlendi. 2 gündür telefonla Kılıç'a ulaşamayan il dışındaki akrabaları, endişelenip komşularından yardım istedi. Evin kapısını çalan komşuları içeriden ses gelmeyince şüphelenip durumu polise bildirdi.
Eve 6 ay önce taşınmış
İtfaiye ekibiyle birlikte daireye giren polis ekipleri, mutfağa serdiği yatağın içinde hareketsiz halde yatan yaşlı kadınla karşılaştı. Acil sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği yaşlı kadının 6 ay önce kiralayıp taşındığı evden çıkartılan cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Mahalle sakinlerinden Macide Ağırman da daireye 6 ay önce taşınanın yaşlı kadından 2 gündür haber alınamaması üzerine dairenin kapısının açılmasıyla cansız bedeniyle karşılaşıldığını söyledi.