​Amcasını öldürüp cenazeye katıldı

Olay günü akrabaları ile birlikte alkol alan E.S., aracıyla drift attığı ve yüksek sesli müzik dinlediği için babası ile tartıştı. Amcası ile aralarında miras yüzünden husumet olduğu da öne sürülen E.S., saatler 22.13’ü gösterirken Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi’nde amcasını gördü. E.S., aracından indi ve yanında bulunan pompalı tüfeği ateşledi. Amcası Mehmet Singin’i başının arka kısmından vuran E.S., aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Singin ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Singin

GÖRGÜ TANIKLARI TEŞHİS ETTİ

Olayı İranlı A.S. ve H.B.’nin tanıklığı aydınlattı. Cinayet saatlerinde aynı güzergahta ilerleyen iki İranlı, Göktürk’e yemeğe giderken katil zanlısı E.S.’nin ormana doğru 2 el ateş açtığını gördü. Yemek yedikten sonra aynı güzergahtan geri dönen A.S. ve H.B. olay yerinde polis olduğunu görünce gördüklerini anlattı. İki İranlı, katil zanlısı E.S. ve aracının bilgilerini polise bildirdi. Polis ekiplerinin aradığı araç, bir süre sonra olay yerine geldi. Aracı ve içindeki kişiyi tanıyan görgü tanıkları durumu polise bildirdi.

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Hemen gözaltına alınan E.S.’nin cinayetten sonra olay yerine gelerek amcasının ambulansa taşınmasına yardım ettiği ortaya çıktı. Hastaneye de giden E.S.’nin amcasının öldüğünü öğrendikten sonra olay yerinde inceleme yapan ekipleri izlemek için cinayet yerine geldiği öğrenildi. Mahkemede iddiaları reddeden E.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayda kullanılan pompalı tüfeğin bulunması için polisin çalışması devam ediyor.