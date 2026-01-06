Anadolu Mirası Operasyonu: 36 tarihi obje ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Lice ilçesinde icra edilen 'Anadolu Mirası Operasyonu'nda; İslami ve Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 35 adet tarihi obje ve 1 adet testi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan K.B. isimli şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.