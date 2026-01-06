Yeni Şafak
Anadolu Mirası Operasyonu: 36 tarihi obje ele geçirildi

10:216/01/2026, Salı
IHA
Operasyonda 35 adet tarihi obje ve 1 adet testi ele geçirildi.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen "Anadolu Mirası Operasyonu"nda 36 adet tarihi obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Lice ilçesinde icra edilen 'Anadolu Mirası Operasyonu'nda; İslami ve Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 35 adet tarihi obje ve 1 adet testi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan K.B. isimli şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

#Diyarbakır
#Lice
#Anadolu Mirası Operasyonu
