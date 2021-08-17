Gündem Anahtarı evde unutunca balkondan eve girmek istedi 3 kattan düşüp ağır yaralandı
SAMSUN

Anahtarı evde unutunca balkondan eve girmek istedi: 3. kattan düşüp ağır yaralandı

Samsun’da anahtarı evin içinde unutunca evine balkondan girmek isteyen bir kişi 3. kattan düşerek ağır yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Anahtarı evde unutunca balkondan eve girmek istedi: 3. kattan düşüp ağır yaralandı
Anahtarı evde unutup balkondan eve girmek isterken 3. kattan düştü.

Samsun’da anahtarı evin içinde unutunca evine balkondan girmek isteyen bir kişi 3. kattan düşerek ağır yaralandı.

3. KATTAKİ EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Başar B., anahtarı evde unutunca evine girmek için kapıyı açmaya çalıştı. Dışarıdan kapıyı zorlayan Başar B. kapıyı bir türlü açamayınca 3. kattaki evine girmek için merdiven havalandırma penceresine merdivenle çıktı.

AĞIR YARALANDI

Buradan dışarı sarkarak üzüm asmasına tutunup balkondan evine girmek istedi. Bu sırada tuttuğu üzüm asması elinden kurtulan Başar B., 3. kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Başar B., tedavi altına alındı.

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