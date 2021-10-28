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Anaokullarında karantina süresi içi yeni karar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokullarındaki 14 günlük koronavirüs karantina süresinin 10 güne indirileceğini açıkladı.

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Anaokullarında karantina süresi içi yeni karar
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüste 14 gün olan karantina süresinin yarından itibaren anaokullarında da 10 gün olarak uygulanacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce ilköğretim ve ortaöğretimde de karantina süresini 14 günden 10 güne düşürmüştü.

  • Sözcü gazetesine konuşan Bakan Özer, yeni dönemde eğitimde reform yapılıp yapılmayacağına dair soruyu da yanıtladı.

"Benden reform beklemeyin" diyen Özer, "Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek" şeklinde konuştu.

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