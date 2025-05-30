Anayasa için ilk mesai 4 Haziran’da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülecek yeni anayasa çalışmalarında 11 hukukçudan oluşan özel bir ekip görev alacak. Komisyon, mevcut anayasanın ihtiyaçlara yanıt veremediği ve günün koşullarını karşılamadığı görüşünden hareketle, “sivil, kuşatıcı ve çağın ruhuna uygun” bir metin hazırlamayı amaçlıyor.

ÇEKİRDEK KADRO HAZIR

Edinilen bilgilere göre komisyonun 4 Haziran Çarşamba, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak ilk toplantısında, yeni anayasa çalışmalarının temel ilkeleri ve takvim planlaması ele alınacak. Ayrıca, geçmiş anayasa girişimlerinden edinilen tecrübeler de masaya yatırılacak. AK Parti, yeni anayasa çalışmalarını sadece kendi siyasi perspektifiyle değil, toplumsal uzlaşı temelinde yürütmeyi hedefliyor. Bu kapsamda komisyonun, ilerleyen süreçte akademik çevreler, sivil toplum kuruluşları ve diğer siyasi partilerle de temas kuracak.

TÜM KESİMLERİ KUCAKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda, mevcut anayasanın darbe döneminin ürünü olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin sivil, demokratik ve kapsayıcı bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti. Erdoğan, yeni anayasanın toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, temel hak ve özgürlükleri önceleyen bir yapıda olması gerektiğini ifade etmişti. Bu kapsamda kurulacak komisyonun, sadece teknik bir metin hazırlamakla kalmayacağı; aynı zamanda siyasi, hukuki ve toplumsal dengeleri gözeten kapsamlı bir anayasa taslağı üzerinde çalışacağı belirtiliyor.

PARTİLER ARASI DİYALOG

AK Parti’nin yeni anayasa hedefinin hayata geçmesi için Meclis’te geniş tabanlı bir mutabakata ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle komisyonun çalışmaları sırasında diğer partilerle diyaloğun da önemli bir yer tutacağı kaydediliyor. Hazırlanacak ilk taslağın, ilerleyen aşamalarda çeşitli platformlarda tartışmaya açılması ve önerilere göre şekillenmesi planlanıyor. Yeni anayasa sürecinde, daha önceki girişimlerden farklı olarak kapsamlı bir istişare süreci yürütülmesi hedefleniyor. Bu sayede, anayasa metninin sadece iktidar değil, geniş bir toplumsal kesim tarafından sahiplenilmesi amaçlanıyor.















