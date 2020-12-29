Gündem Anayasa Mahkemesi Osman Kavala ile ilgili kararını açıkladı
POLİTİKA

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala ile ilgili kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Haber Merkezi AA
Osman Kavala.
Osman Kavala.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.

  • Osman Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 15 Aralık'taki gündem toplantısında, başvurunun Genel Kurula sevkine karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu bugünkü gündem toplantısında ele aldı.

Genel Kurul, Kavala'nın Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala ile ilgili kararını açıkladı
GÜNDEM
Anayasa Mahkemesi Osman Kavala ile ilgili kararını açıkladı

Osman Kavala ile ilgili yargısal süreç

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kavala'nın, suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraati ve tahliyesine karar verilmişti.

  • Aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Kavala hakkında ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından 9 Mart'ta "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanma kararı verilmişti.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

CIA danışmanının yerel işbirlikçisi
GÜNDEM
CIA danışmanının yerel işbirlikçisi

Daha önce yaptığı başvuru reddedilmişti

Osman Kavala'nın avukatlarının, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti. Genel Kurul, kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.

O telefonu yok etti
GÜNDEM
O telefonu yok etti
Abone Ol Google News
Yılın hekimine acı veda

Yılın hekimine acı veda

Cenazede gözyaşları sel oldu...
AYMden Osman Kavala kararı

AYM'den Osman Kavala kararı

Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verildi.
Mutabakat sağlandı

Türkiye ve Rusya ortak aşı geliştirmek için anlaştı.

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

​Koza Han'da zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarına start verdi.

Tüm risklere göğüs gerdi

Tüm risklere göğüs gerdi

​Türk lirası gelişmekte olan ülke para birimlerini geride bıraktı.
Pes dedirten<br>görüntüler

Pes dedirten
görüntüler

​Vaka sayısı yüzde 60 düştü, insanlar sokaklara döküldü.
Doğalgazda kritik yıl

Doğalgazda kritik yıl

​Uzmanlar yüzde 40'lık indirimi işaret ediyor.

Beyoğlu'nda<br>korkunç olay

Beyoğlu'nda
korkunç olay

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.
Acı haberi<br>bakanlık açıkladı

Acı haberi
bakanlık açıkladı

​Kaza sonucu bir asker şehit oldu.

İlk parti yarın sabah İstanbul'a gelecek, perşembe Ankara'ya gönderilecek.
Emlak ve MTV<br>tutarları belli oldu

Emlak ve MTV
tutarları belli oldu

En düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV 50 bin 107 TL.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.