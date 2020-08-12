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Gündem Ankara aşiretlerle temasta
ANKARA

Ankara aşiretlerle temasta

Türkiye’nin desteğiyle, Libya’da iç savaşın seyri değişti. Libya UMH’ye bağlı güçler, Türkiye’nin de desteğiyle sahada durumu tersine çevirdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bölgede, tüm askeri desteğe rağmen darbeci Hafter güçleri artık zor durumda. Türkiye’nin oyuna dahil olup meşru hükümete desteği sonrası Hafter güçleri Libya’nın batısından temizlendi. Tunus ve Cezayir’le olan sınır tamamen meşru güçlerin kontrolüne geçerken, Sirte’yi ele geçirmek için uzun süredir hazırlıklara devam eden UMH güçleri, bölgeye yığınak yapmaya devam ediyor.

  • Sahada bu gelişmeler yaşanırken Türkiye, aşiretler ülkesi olarak bilinen Libya’daki varlığını daha iyi anlatmak için aşiret liderleriyle irtibata geçti. Nüfusunun çoğunluğu aşiret üyelerinden oluşan Libya’da büyük aşiretler, siyasi ve toplumsal hayatta oldukça etkili. Bu nedenle Türkiye, aşiretler aracılığı ile halka yakın temas kurmayı planlıyor. Aşiret liderleri aracılığı ile Libya halkına “Türkiye savaş için gelmedi. İstikrar, huzur ve barış için geldik. Halk için geldik. Libya, bir olacak” mesajını verecek. Ayrıca aşiretlerin sorunları da dinlenecek.

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