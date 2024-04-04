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Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangına tutuklama

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden birinin tutuklandığı, dördünün işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Tutuklanan zanlının 18 yaşından küçük olduğu ifade edildi.

17:11 - 4/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:21 - 4/04/2024 Perşembe
AA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın.

Hurdacılar Sitesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangın, 16 saatlik bir müdahalenin ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangının neden çıktığı konusunda detaylı bir inceleme başlatırken, şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Yangının bölgedeki işletmelere ve çevreye verdiği maddi zararın büyük olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangına tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerden A.F.E'nin, 18 yaşından küçük olması nedeniyle ifadesinin bizzat Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca alındığı belirtildi.

İfadesi sonrası mahkemeye sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, diğer 4 şüphelinin gözaltı işlemlerine devam edildiği bildirildi.




#Ankara
#Hurdacılar Sitesi
#Yangın
#Tutuklama
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