Gündem Ankara Valiliği kar geliyor diyerek uyardı Buzlanma ve zirai don olayına dikkat
ANKARA

Ankara Valiliği 'kar geliyor' diyerek uyardı: Buzlanma ve zirai don olayına dikkat

Ankara'da, bugün akşam saatlerinden perşembe günü sabah saatlerine kadar yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışları görülmesi bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ankara Valiliği kar geliyor diyerek uyardı: Buzlanma ve zirai don olayına dikkat
Arşiv

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeleri paylaşarak bugün ve yarın için uyardı.

Buna göre, bugün akşam saatlerinden Perşembe günü sabah saatlerine kadar Ankara'nın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte ani sıcaklık değişimleri ve zirai don riskine karşı, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı: Saat belli oldu
GÜNDEM
İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı: Saat belli oldu
Deprem oldu sandım

'Deprem oldu sandım'

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.
Sadece 15 gün yaşıyor

Sadece 15 gün yaşıyor

​Görenleri kendine hayran bırakıyor.
İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 85e ulaştı

İki kadın canlı bomba yakalandı.

​Ünlü spiker Özlem Sarıkaya'ya acı veda.

'Yok artık' dedirten olayı sonradan fark ettiler.

Yerli otomobilde heyecanlandıran gelişme.
Mayıs ortasında<br>kar geliyor

Mayıs ortasında
kar geliyor

Ankara ​Valiliği uyardı: Buzlanma ve zirai don olayına dikkat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.