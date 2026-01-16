Yeni Şafak
Ankara Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı

14:0116/01/2026, Cuma
Soğuk hava 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek.
Ankara Valiliği, kentte perşembe gününe kadar soğuk havanın etkili olacağını belirterek, kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, il genelinde soğuk havanın 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Soğuk hava nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayının görülmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, başta ulaşımda aksama olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olması istendi.



