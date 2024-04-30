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Ankara Valiliğinden yarın için sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, yarın için Ankara genelinde gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

Halil Akkoç
14:05 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 14:07 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, 1 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

#Ankara
#Hava durumu
#1 Mayıs
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