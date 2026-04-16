Ankara'da 9,4 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

16:4916/04/2026, Perşembe
Ankara'daki kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 9 milyon 450 TL olan kaçak malzeme ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri TIR ile kaçak malzeme taşındığı bilgisine ulaştı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Bala Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 3 bin 125 güneş gözlüğü, 10 bin 237 paket sigara, 42 kilogram tütün, 21 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Piyasa değeri 9 milyon 450 TL olan kaçak malzemelere el konulurken, konu hakkında adli işlem başlatıldı.




