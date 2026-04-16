Ankara'da 9,4 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri TIR ile kaçak malzeme taşındığı bilgisine ulaştı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Bala Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 3 bin 125 güneş gözlüğü, 10 bin 237 paket sigara, 42 kilogram tütün, 21 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.