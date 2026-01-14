Yeni Şafak
Ankara'da binlerce kilogram sahte et ve gıda ele geçirildi: Piyasa değeri 9 milyon 700 bin lira

18:4714/01/2026, Çarşamba
AA
Ankara İl Jandarma Komutanlığı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olan 11 bin 400 kilogram sahte et ve muhtelif gıda, yağ, gıda boyası ele geçirildi.

Başkentte düzenlenen operasyonda 11 bin 400 kilogram sahte et ve muhtelif gıda ile farklı firmalara ait 20 bin etiket ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında sahte gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda, Polatlı'da faaliyet gösteren 4 farklı iş yerinde sahte gıda üretimi yapıldığı tespit edildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olan 11 bin 400 kilogram sahte et ve muhtelif gıda, yağ, gıda boyası ile 20 bin adet farklı firmalara ait etiket ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 3 şüpheli hakkında da adli işlemlere başlandı.



