Ankara'da binlerce kilogram sahte et ve gıda ele geçirildi: Piyasa değeri 9 milyon 700 bin lira

Başkentte düzenlenen operasyonda 11 bin 400 kilogram sahte et ve muhtelif gıda ile farklı firmalara ait 20 bin etiket ele geçirildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olan 11 bin 400 kilogram sahte et ve muhtelif gıda, yağ, gıda boyası ile 20 bin adet farklı firmalara ait etiket ele geçirildi.