Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

"Atatürk Bulvarı'nın Ulus Kavşağı ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Maltepe Köprüsü ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Talatpaşa Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Atatürk Bulvarı'ndan Talatpaşa Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Talatpaşa Bulvarı'nın Tren Garı Kavşağı ile A. Adnan Saygun arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'nın A. Adnan Saygun Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, İstiklal Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Necmettin Erbakan Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, A. Adnan Saygun Caddesi'nin Denizciler Caddesi ile Necmettin Erbakan Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Cumhuriyet Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Mithatpaşa Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Süleyman Sırrı Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı."