Gündem Ankarada ekmeğe zam Fiyat 25 kuruş artırıldı
ANKARA

Ankara'da ekmeğe zam: Fiyat 25 kuruş artırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1 lira olan halk ekmeğin perakende satış fiyatının, 4 Ocak 2021 itibarıyla 1 lira 25 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, zararın karşılanması için bu kararın alındığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Ankara'da ekmeğin perakende satış fiyatı 1 lira 25 kuruş oldu.
Ankara'da ekmeğin perakende satış fiyatı 1 lira 25 kuruş oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ Genel Müdürlüğünden, 4 Ocak 2021 itibarıyla 1 lira olan ekmeğin perakende satış fiyatının 1 lira 25 kuruş olarak belirlendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Hafta içi günlük ortalama 800 binden fazla ekmek üretimi gerçekleştiren Ankara Halk Ekmek, üretim maliyetlerindeki sürekli artışlar nedeniyle oluşan zararı uzun bir süre göğüslemiştir. Ancak gelinen son noktada, un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerimizdeki artışın yüzde 30'u aşarak tolere edilmeyecek bir noktaya ulaşması, ekmek fiyatının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır.

25 kuruş zam

Günümüzde piyasadaki 200 gram ekmek fiyatı 1,5 liradır. Ankara Halk Ekmek, hemşehrilerimize 250 gram ekmeği üretmeye devam edecek olup 4 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1 lira olan ekmek fiyatına 25 kuruş ilave edilerek, perakende satış fiyatı kar elde etmeksizin maliyetine 1 lira 25 kuruş olarak belirlenmiştir."

Yavaş, zamlara hızlı başladı
GÜNDEM
Yavaş, zamlara hızlı başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'den heykel yapımına 1,5 milyon lira
GÜNDEM
Ankara Büyükşehir Belediyesi'den heykel yapımına 1,5 milyon lira
Abone Ol Google News
Emlak ve MTV tutarları belli oldu

Emlak ve MTV tutarları belli oldu

En düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV 50 bin 107 TL.
Beyoğlunda korkunç olay

Beyoğlu'nda korkunç olay

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.
Marsilya sokaklarında 550 ton çöp bekliyor!

Acı haberi<br>bakanlık açıkladı

Acı haberi
bakanlık açıkladı

​Kaza sonucu bir asker şehit oldu.

İlk parti yarın sabah İstanbul'a gelecek, perşembe Ankara'ya gönderilecek.
Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

​Koza Han'da zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarına start verdi.

Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'de ilk ve tek

​Koç Üniversitesi ve İş Bankası sağlıkta önemli bir iş birliğine gitti.
Emeklilere müjde

Emeklilere müjde

Kısıtlama günlerine denk gelen maaşlar erken ödenecek.
Ünlü iş adamı<br>için gözaltı kararı

Ünlü iş adamı
için gözaltı kararı

​SBK Holding'e kara para operasyonu.

İftiraların<br>hesabı sorulacak

İftiraların
hesabı sorulacak

Erdoğan'ın avukatından iddialara sert tepki.
Ağlatan manzara!

Ağlatan manzara!

​Antalya'daki sağanak yağış sonrası ortaya çıktı.
'Şampiyon olamaz'

'Şampiyon olamaz'

Dilmen, zirve yarışıyla ilgili tahminini açıkladı.
Daha şiddetlisine<br>hazırlıklı olmalıyız

Daha şiddetlisine
hazırlıklı olmalıyız

​Dünya Sağlık Örgütü'nden virüs uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.