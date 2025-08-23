Yeni Şafak
Ankara'da iki otomobil çarpıştı araç takla attı: Beş yaralı

23:5123/08/2025, Cumartesi
IHA
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Ankara'da Polatlı-Ankara yolu Temelli mevkisinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarken kaza sonucu beş kişi yaralandı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı-Ankara yolu Temelli mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 UD 492 ve 06 DZV 551 plakalı iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan araçlardan 06 UD 492 plakalı aracın sürücüsü ile 06 DZV 551 plakalı araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi ile Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir müddet aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



