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ANKARA

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: İki ölü üç yaralı var

Ankara'nın Altındağ ilçesinde seyir halindeki otomobile, arkasından hızla gelen bir başka otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle arka koltuktan yola savrulan iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Ankarada iki otomobil çarpıştı: İki ölü üç yaralı var
Ankara'da iki otomobil çarpıştı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı İskitler mevkisinde Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığının karşısında meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan Siteler yönüne seyir halindeki sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 FA 3696 plakalı otomobil, önünde giden 06 BGK 212 plakalı otomobile çarptı.

Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 06 BGK 212 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi yola savruldu.

İtfaiye görevlileri ilk müdahalede bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yola savrulan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi de yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerince çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Siteler istikametinin üç şeridi yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR ile 50 kilometrelik kovalamaca: Polis lastiklerine ateş açarak durdurdu
FOTOĞRAF 7
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Sakarya’da hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda polisin Dur ihtarına uymayan 54 ABP 332 plakalı Mercedes marka tır Anadolu Otoyolu’na girdi.
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Yaklaşık 50 kilometre kadar süren nefes kesen kovalamaca esnasında polis ekiplerinin yaptığı ihtarlara uymayan tır, otoyoldan tekrar D-100’e girdi.
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İddiaya göre, ekipler tırın lastiklerine silahla ateş açtı. Erenler ilçesi D-100 kara yolu Bekirpaşa ışıkları mevkiinde uzun süren kovalamacanın ardından durdurulan tır, bu esnada bölgede bulunan bir polis otosuna da çarptı.
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Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan sürücünün ehliyeti ve tırın da muayenesinin olmadığı öğrenildi.
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Öte yandan, narkotik polis ekipleri de tırda uyuşturucu madde bulunma ihtimaline karşı arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde araçta herhangi bir madde bulunamadı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.
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TIR ile 50 kilometrelik kovalamaca: Polis lastiklerine ateş açarak durdurdu
Sakarya'da polisin "Dur" ihtarına uymayan tır ile polis arasında D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda yaklaşık 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca yaşandı. Dakikalarca süren kovalamacada ihtarlara uymayan tır, iddiaya göre lastiklerine ateş açılarak D-100 kara yolunda durduruldu.


İki kişi yolafırlayıp can verdi

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​Ankara'nın Altındağ ilçesinde feci kaza.
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​Polis lastiklerine ateş açarak durdurdu.
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