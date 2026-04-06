Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza: Dört ölü

Ankara'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza: Dört ölü

00:426/04/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Dört kişinin hayatını kaybettiği kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Dört kişinin hayatını kaybettiği kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ankara’nın Polatlı-Sivrihisar karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dört kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara'da Polatlı-Sivrihisar karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Polatlı-Sivrihisar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazaya gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, araçlarda bulunan 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimlik tespit çalışmaları sonucunda, hayatını kaybedenlerden ikisinin Fatih Alyüz ve babası Hasan Alyüz olduğu teyit edildi. Kaza sonrası karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların enkazı çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.


#Ankara
#Polatlı
#Kaza
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İOKBS 2026 bursluluk sınavı tarihi